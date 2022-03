Michelin cambiará de carcasa "cuando lo consideremos necesario"

Cargar el reproductor de audio

Michelin se defiende de las criticas, especialmente virulentas, lanzadas desde Honda y, en menor medida, Suzuki, por el inesperado cambio de neumáticos en el Gran Premio de Indonesia, celebrado el pasado fin de semana.

El suministrador único de neumáticos para MotoGP tomó la decisión de enviar una gama de neumáticos con una carcasa diferente a la utilizada esta temporada, rescatando una construcción que se utilizó en el GP de Austria de 2018.

Este cambio afectó al funcionamiento de algunos prototipos, así mientras Honda y Suzuki vieron como su rendimiento empeoró respecto a los test, celebrados en Indonesia en febrero, y al primer gran premio del curso, en Qatar, otras motos, como la Yamaha, funcionaron mejor.

"Solo quiero aclarar, porque he oído hablar de neumáticos de hace cuatro o cinco años, que no es el caso: era un tipo de construcción que habíamos utilizado antes, pero los compuestos eran los mismos que en el test", explica Piero Taramasso, el responsable de Michelin en las carreras.

Un cambio que vino propiciado por las altas temperaturas que se encontró el campeonato en las isla de Lombok.

"Tras los test de febrero, estaba claro que los neumáticos de serie no podrían completar la carrera, porque las temperaturas eran muy altas y no durarían 27 vueltas. Es un circuito muy estresante tanto para los neumáticos delanteros como para los traseros debido a una mezcla de altas velocidades, pavimento nuevo y temperaturas muy altas del asfalto, que se acercan o superan los 60 grados", comenta el italiano.

Bajo esa premisa, Michelin llegó a la conclusión que un cambio del compuesto (la goma), no era la solución, y que se debía cambiar la construcción del neumático.

"La única opción posible era cambiar el patrón de la carcasa, porque el cambio de los compuestos no habría sido suficiente para bajar la temperatura entre 15-20 grados. Así que introdujimos este tipo de carcasa para las altas temperaturas, y confirmamos los mismos compuestos que tenían los pilotos en los test. De todos modos, la carcasa ya se había utilizado en 2017 y 2018, por lo que los equipos ya conocían las características", explica Taramasso.

Pese a asegurar que se han mantenido los mismos compuestos, el cambio de la parte rígida central del neumático provocó que el comportamiento de las motos también variara.

Piero Taramasso, Michelin

"Es lógico que sea un neumático diferente al que habíamos traído a los test, porque ofrece un poco menos de agarre, pero también un poco más de estabilidad. Al final, el rendimiento fue el mismo que en febrero, porque el tiempo de la pole de Fabio Quartararo fue el mismo que en el tercer de test", argumenta, olvidando que Pol Espargaró logró girar en 1.31.060 en el test, mientras que el tiempo más rápido para una Honda en todo el fin de semana de gran premio fue el 1.31.830 de Marc Márquez en la Q1, una milésima más rápido que el propio Pol, sin que ninguna Honda lograra pasar a la Q2.

"Lógicamente, cuando las características cambian, para conseguir las mismas prestaciones hay que trabajar en la moto, en las suspensiones, en la electrónica y adaptar el estilo de conducció"”, sacude Taramasso a Honda.

"No son solo los neumáticos, hay muchos elementos que te llevan a un buen rendimiento. Hoy en día, por desgracia, no hay neumáticos que puedas poner y encontrarte delante sin tocar nada en cuanto a reglaje. Mucha gente cree que es así, pero por desgracia no es así. Hay que trabajar duro para conseguirlo. La prueba es que los que lo han hecho han salido adelante".

Pese a que públicamente, algunos pilotos, o incluso el team manager de Honda, Alberto Puig, se quejaron del cambio de carcasa, Michelin asegura que no recibieron ningún comentario negativo.

"Sinceramente, no ha venido a quejarse ni una sola persona del personal técnico, los que realmente conocen los datos y las características eran conscientes de la situación incluso antes de venir a la carrera y no se quejaron. Luego hay una pequeña minoría de personas que sí se quejaron, pero probablemente no entendieron las opciones técnicas o no estuvieron presentes en los test", dice.

Por último, el responsable de Michelin en MotoGP, advierte que cambiarán la carcasa de los neumáticos siempre que lo estimen oportuno.

"Actualmente tenemos cuatro modelos de carcasa (dos delanteros y dos traseros) en nuestra gama, dos estándar y dos diseñados para soportar altas temperaturas. Y utilizaremos estos dos cuando consideremos que es imprescindible ofrecer más seguridad a los pilotos, porque para nosotros la seguridad está por encima del rendimiento", zanja Taramasso.

