Pol Espargaró: "Espero pelear con Márquez por el título"

La necesidad de tener que adaptarse a un nuevo equipo, los problemas que presentó el prototipo del pasado año y la intermitente ausencia de su compañero justificaron en gran medida el resultado de Pol Espargaró en su debut con el equipo oficial Honda, pero en su segunda temporada, el corredor español de 30 años sabe que se ha terminado el crédito y que este año debe dar un paso al frente.

"Es un año muy distinto al anterior, llegar al equipo con experiencia y conociendo un poco todo es importante para la confianza y fortalecer el vinculo. El año pasado no fue bueno, no me sentía cómodo con la moto y los resultados lo dejaron claro, pero a mitad de año encontramos un setup que me daba más agarre, la lastima es que en Valencia no pude correr, me sentía para ganar. Eso hace que ahora empezamos de cero pero las sensaciones a una vuelta y de ritmo son buenas pese a que la moto es nueva. Vamos a ver si somos competitivos en Mandalika", explico Pol este martes tras la presentación oficial del equipo Honda para la temporada 2022.

En los test de Sepang, tanto Pol como su compañero Marc Márquez, que vuelve tras una nueva parada por lesión, pudieron probar el nuevo prototipo de Honda, que rompe un poco con el pasado. Una moto con la que HRC espera que todos los pilotos puedan sentirse a gusto.

"Todos los pilotos pusimos de nuestra parte en el desarrollo de la nueva moto, he intentado transmitir a los ingenieros durante todo este tiempo lo que pensaba que le faltaba, sobre todo a nivel de agarre, que es lo que más eché en falta el año pasado. Hemos visto que hay un cambio grande tras pilotarla, a ver si nos ayuda este año", apuntó.

Con Márquez de vuelta y en camino de volver a ser claro favorito al título, la empresa para Pol no es sencilla, ya que al primero que deberá ganar es a su propio compañero.

"Deberíamos poder, es una obligación y para esto estoy aquí. No es fácil luchar con Marc con cualquier moto, y con sus mismas armas, menos. Vine a Honda porque quería enfrentarme a este reto. El año pasado no se pudo, este año la moto es muy distinta y mi preparación también. Marc va a estar luchando por el título y me gustaría llegar al final ganando carreras y luchando con él por el campeonato", se marcó el objetivo, el mismo que impone HRC.

Pol no entiende que sea una presión extra tener a Márquez al cien por cien de vuelta.

"El primer perjudicado de que Marc no estuviera el año pasado al cien por cien fui yo, en algunos momentos me encontraba que no tenía información, que era el piloto más rápido de la fábrica, pero sin tener referencias. Que él coja esta responsabilidad en el desarrollo y que marque los limites de la moto es importante, saber que puedes dar siempre un poquito más te puede ayudar".

"Al primero que tiene que ganar es a tu compañero de equipo. Esto es algo que dirán todos los pilotos pero es real y en mi caso estoy en el lugar más difícil porque mi compañero es uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP. Significa que mi trabajo va a ser más duro que el de los otros pilotos, pero esto también me va a dar más motivación. No es lo mismo intentar batir a un corredor por ser décimo que intentar batir al número uno".

La mejora que más ha solicitado a Honda el de Granollers radica en el agarre de la moto, la piedra angular del pilotaje de Pol.

"El año pasado tuve una losa muy grande, no podía utilizar el freno trasero y eso me hacía sufrir en las curvas, la moto cambió durante el año y eso potenció mis cualidades, pero es muy pronto todavía para hablar, hay que esperar a ver qué pasa en Mandalika, porque tenemos tres días de trabajo por delante y de momento solo hemos probado la moto en Sepang".

En algunos momentos de la pasada temporada los niveles de autoexigencia que se puso Espargaró llegaron a descentrarle, y este año se marca la meta de ganar a quien más ha ganado con esta moto.

"Toda mi vida he sido muy exigente conmigo mismo, no entiendo otra manera de competir, hay que ser ambicioso y tener muchas ganas de ganar para conseguirlo. Intento hacer lo máximo y lo consiga o no, cada año lo intento. He luchado mucho tiempo por estar donde estoy y no conseguir los retos que me propongo me frustraría mucho. Me siento en el mejor momento de mi carrera, soy más inteligente y estoy mejor físicamente que nunca, los problemas te hacen fuerte y si hay un año en el que tiene que ser, podría ser este. Estoy con muchas ganas de luchar por el título", subrayó, sin que ello suponga una presión para él.

"Nos referimos a la presión como algo negativo y a veces es positivo, significa que tienes un papel en tu carrera, si no tienes presión en la elite vas mal. El año pasado hubo presión, pero esto es lo que te hace mejorar".

