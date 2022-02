"Si Honda no gana, no tiene sentido estar en MotoGP" Takeo Yokoyama, responsable técnico de HRC, argumenta que el gran cambio de concepto de la nueva Honda de MotoGP ejemplifica la ambición de la marca por recuperar el título que no gana desde hace tres años.

Por: Oriol Puigdemont Cargar el reproductor de audio La sequía de las dos últimas temporadas, en la que el constructor del ala dorada solo fue capaz de acumular tres victorias y siete podios en total, coincidió con el peor periodo en la trayectoria de Marc Márquez. En 2020, quien hasta este momento se había adjudicado seis de los últimos siete mundiales, se perdió el curso entero por su lesión en el brazo. En 2021 volvió con el campeonato ya en marcha y considerables limitaciones físicas, agudizadas por los problemas de visión doble –ya los sufrió en 2011– que se le reprodujeron tras una caída mientras practicaba motocross. Paralelamente a la ausencia del corredor de Cervera (Lleida), Michelin introdujo una nueva carcasa en las gomas traseras que obligó a los fabricantes a reaprender cómo sacar el mejor partido de ellas, circunstancia que implicó modificaciones importantes en las motos. Por si te lo perdiste: Vídeo: así presentó Honda la RC213V de Márquez y Espargaró en 2022

Galería: descubre la rompedora RC213V 2022 de Márquez y Espargaró La irrupción de la covid-19, por lo demás, complicó un poco más las cosas y llevó a la organización y a la asociación de constructores (MSMA) a introducir un plan de choque para evitar la escalada del gasto en desarrollo. Una de las medidas más populares y que mejor funcionó fue la congelación de los propulsores, una medida que ha caducado con vistas a 2022. Con todo ello, Honda encara el curso con Márquez totalmente recuperado de la lesión ocular y a la espera de saber hasta qué punto le condicionará el hombro, y con un prototipo completamente nuevo, en la que es la revolución técnica más evidente de los últimos años, algo que salta a la vista incluso al observar la moto desde la distancia. El impulso que ha llevado a la marca a aplicar este cambio es solo uno: la ambición por recuperar el papel hegemónico que ha perdido. "Tenemos que volver a la cima, eso está claro. Como siempre digo: somos Honda y tenemos que ganar, porque si no lo hacemos no tiene sentido estar en MotoGP", afirma, ya desde Mandalika, Yokoyama, una de las piezas más relevantes en este cambio de la RC213V. "La meta es ganar, pero está claro que, cuando llevas a cabo un cambio tan radical como el de este año, especialmente si varías el concepto, no será fácil; sobre todo en los primeros grandes premios", añade el ingeniero, que tras varios años como ingeniero de pista de Dani Pedrosa, promocionó al puesto de responsable técnico en 2013, coincidiendo con la llegada de Márquez.