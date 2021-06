Pol Espargaró: “No me avergüenza reconocer que Honda necesita las concesiones”

La situación en la que vive inmersa la marca del ala dorada es “crítica”, según reconoció el propio Marc Márquez este viernes en Montmeló. Hasta el momento, el mejor resultado de uno de los pilotos del constructor de Japón es la cuarta plaza lograda por Takaaki Nakagami en el Gran Premio de España, por más que en las últimas citas, la RC213V no ha alcanzado ni para eso.

Honda acumula 20 grandes premios consecutivos sin ganar, lo que supone la mayor sequía de su historia, una racha que refleja de forma inmejorable los apuros del fabricante de Tokio. Con Márquez todavía recuperándose de las secuelas de la lesión que le mantuvo nueve meses sin correr, y con Espargaró falto de muchos kilómetros, no es descabellado pensar que Honda pueda llegar a final de curso sin haber sumado un solo podio, circunstancia que, de forma automática, le concedería las concesiones por primera vez.

La noticia Honda gozará de concesiones en 2022 si no logra ningún podio este año

Esa condición, de la que ahora solo goza Aprilia, le permitiría disponer de nueve motores en lugar de siete; desarrollar los propulsores a lo largo del curso y, además, también autorizaría a los pilotos titulares a realizar ensayos privados, algo que ahora solo puede llevar a cabo Stefan Bradl, el probador. Tanto para Espargaró como para Márquez, esto último supondría un puntazo porque, precisamente, una de las cosas que más están acusando es la falta de rodaje.

“A mí no me avergüenza pensar en tener las concesiones en 2022 y, sinceramente, y creo que a Honda tampoco debería avergonzarle. Estamos en la élite del motociclismo y aquí todo el mundo invierte mucho dinero, y no por mucho que inviertas obtendrás mejores resultados. Así es la competición”, respondió el #44 cuando se le preguntó por esa posibilidad.

“Si tengo que ser sincero, creo que las necesitamos. Porque no tenemos días de test, esta temporada solo he hecho cinco, que es casi nada. La moto no está al nivel que nos gustaría, y el año que viene vamos a disponer de los mismos días de entrenamientos. De modo que estaremos en la misma situación en la que estamos ahora”, añadió el menor de los hermanos de Granollers.

“Evidentemente que las concesiones serían muy útiles para nosotros. Ya he estado en esta situación anteriormente para darle la vuelta y estar donde tenemos que estar”, prosiguió Polyccio, en referencia a su etapa anterior, en KTM, antes de que la marca austríaca perdiera las concesiones con vistas a 2020.

Este sábado, en Montmeló, Espargaró se clasificó para la segunda criba de la cronometrada tras beneficiarse de la referencia de su compañero de equipo, que, a su vez, trató de meterse en la Q2 a rebufo de Jack Miller.

“Cuando no vas rápido no puedes hacer las cosas solo. Necesitamos seguir a alguien porque no somos suficientemente rápidos, y la moto no esta lista. Odio seguir a alguien, pero es lo que toca para salir de esta situación y no volver a ella nunca más”, reflexionó el de Honda, que este domingo arrancará el duodécimo, tras irse al suelo en su segundo intento de vuelta rápida, “por forzar más de la cuenta hasta en tres ocasiones”.

Las fotos de Pol Espargaró en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

