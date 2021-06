La gran novedad del Gran Premio de Catalunya de MotoGP este fin de semana es la apertura a un número reducido de aficionados en las gradas, por lo que se convertirá en el primer fin de semanas de carreras en España con público desde que estalló la pandemia.

“Tener aficionados en el circuito es una gran noticia”, dijo Márquez en la rueda de prensa previa del fin de semana.

“Es fantástico para todo el mundo que haya público, es una gran noticia y es muy bueno que sea aquí en Barcelona. Como hemos visto en otros deportes, paso a paso se están abriendo las puertas para que vengan los aficionados y estoy muy contento de que en el futuro seamos capaces de ir aumentado el número de fans, porque los pilotos lo notamos mucho”, añadió.

Volviendo al plano deportivo, Márquez recordó las dificultades de Mugello, el pasado domingo, cuando no pudo acabar la segunda vuelta.

“El de Italia fue un fin de semana muy difícil, como todos los que he tenido desde que volví. Trataremos de dar un paso más adelante tratando de avanzar en este proceso, a ver si somos capaces de mejorar a nivel de sensaciones, a nivel de resultados da igual porque no me va a cambiar nada acabe donde acabe la carrera”.

Con el de Barcelona, ya son cinco los grandes premios en los que participará el de Honda tras reaparecer de nueve meses de baja.

“Cuando vuelves tras una lesión es porque te sientes más o menos preparado. Lo que más me ha sorprendido es lo exigente que es la MotoGP. Cuando estas un tiempo en casa te olvidas un poco, te puedes sentir preparado a nivel de gimnasio, pero cuando te montas en la moto toda la fuerza que necesitas, los movimientos o las inercias, no las puedes emular en los entrenamientos. No soy capaz de dar cinco vueltas con mi estilo agresivo, son motos muy exigentes, las mejores del mundo, y compites contra los mejores pilotos”.

Marc no ve avances en su recuperación y llegó a reconocer que se sentía “estancado” en ese proceso, además que la dificultad de una moto como la Honda, que no ayuda.

“Desde mi regreso me ha resultado difícil entender lo que está sucediendo en la pista y en la moto. Comencé con los nuevos elementos que Honda introdujo el año pasado, pero no los entendía y volví a la moto de 2020 de la carrera de Jerez. Me sentía mejor, pero no lo entendía del todo. Al final lo que necesito es rodar, hacer kilómetros, y lo que más noto es si estoy pilotando fresco o cansado, algo que no me había pasado nunca. Ahora las sensaciones cambian de un día al otro, la moto no cambia pero mi físico sí. A veces estás forzando otras partes del cuerpo, estos pilotos van muy rápido y hay que encajar que son más rápidos que yo (ahora). Pero vamos a seguir trabajando para tratar de volver a nuestro mejor nivel”.

El declive de Honda ha coincidido con la baja de Marc y la retirada de Cal Crutchlow, que corría con LCR y hacía, a las veces, de test rider para HRC.

“Honda en los últimos años ha sido una moto difícil, pero ganadora. Y considero que ahora está en el mismo nivel más o menos. El potencial está ahí, el hecho de que el año pasado no estuviera yo, o que Cal no estuviera a su mejor nivel, puede habernos hecho perder un año de desarrollo respecto al resto, pero Honda está trabajando para aportar una moto mejor y más cómoda de pilotar para todos. Al final, una moto difícil afecta en el tiempo de vuelta. Tienes que estar concentrado y físicamente al cien por cien, si es así estoy seguro de que sigue siendo una moto ganadora”.

“Por supuesto estoy pidiendo a Honda y a los pilotos que necesitamos una moto que sea cómoda y se ajuste a todos los estilos de pilotaje. Se dice que Honda sigue solo mis comentarios, pero todos los pilotos, incluso Jorge Lorenzo el año que estuvo con nosotros, sus comentarios iban en la misma dirección. Es una moto crítica, pero si encuentras la manera, te permite ganar. Para ganar en 2019 me caí 20 veces, es difícil encontrar los límites. Estamos todos en el mismo barco y a veces el piloto tiene que ayudar a la moto y a veces es al contrario. Necesitamos una moto que todos podamos pilotar, encontrando el equilibrio para ser rápido con la moto”.

Por último, Marc habló sobre la importancia de la nutrición tras una lesión, y de que sigue tomando antibióticos.

“La nutrición es muy importante, sobre todo si estás lesionado o en un proceso de recuperación. En los últimos meses he cuidado mucho la alimentación porque he estado tomando, y sigo tomando, muchos antibióticos y eso te hace bajar las defensas, por lo que es muy importante compensarlo con la alimentación”, zanjó.

Las fotos de la temporada 2021 de Marc Márquez en MotoGP

