Jerez.- Pol Espargaró sufrió una fortísima caída el sábado pasado en el Gran Premio de Valencia que le impidió disputar la carrera y que le está condicionado en los test que este jueves y viernes se están celebrando en Jerez, unos ensayos claves para el desarrollo de la moto de 2022 y en los que Marc Márquez no puede participar por estar lesionado en un ojo.

El piloto de Honda rodó el jueves con la versión de 2021 para entender si físicamente estaba en condiciones de llevar al límite la moto nueva. Pol probó este viernes por la mañana una de las dos unidades que están en el garaje de HRC aquí, la que llevó ayer Alex Márquez, y por la tarde se subirá a la otra, la que ha utilizado Takaaki Nakagami ayer y esta mañana.

“Estoy mejor del golpe en el lado derecho que sufrí, toda la parte del pulmón se ha recuperado y puedo respirar bien, estoy contento porque aún pilotando mal y no pudiendo poner los pesos en la moto como debo, estoy mejor. El problema es la muñeca (derecha), me duele mucho y llega a un punto el dolor que se me duerme la mano, no puedo dar más de tres vueltas seguidas, tengo que hacer salidas cortas y eso no ayuda”, explicó Pol.

Por lo que respecta al plan de trabajo, el de Honda salió a pista el primero por la mañana con la moto de 2021 y tras un par de vueltas de aclimatación, tomó ya la de 2022.

“He probado la moto 2021 que estamos usando y el primer prototipo (2022), con distintos setups. De momento dos motos. Esta tarde probaremos el segundo prototipo, el que ha estado usando Nakagami”, explicó.

“Es una moto muy distinta aerodinámicamente y, sobre todo, genera un agarre trasero mucho mayor, y eso nos va a ayudar a ser más rápidos y tener más seguridad en el tren trasero. Sobre todo entrando en las curvas, nos ayudará mucho a evitar las caídas por orejas, y en la sensación de flotabilidad que sufrimos, podremos utilizar el freno trasero y entrar en la curvas más tarde para poder adelantar”.

Una de las peticiones que más reiteró Pol a lo largo de la temporada era el agarre.

“Sin duda este es el grip que pedía, han trabajado mucho en ese aspecto y hemos dado un paso grande. Cuando generas mucho agarre atrás surgen otros problemas, sobre todo en el tren delantero, que sufre más. Quizá necesitamos una goma más blanda, pero lo que hemos pedido lo tenemos y ahora hay que hacer nuestro trabajo y devolver el esfuerzo”, zanjó el chico de Granollers.

