Pol Espargaró: “Hay que descubrir qué hacen las Ducati a una vuelta”  

Misano.- El piloto del equipo Repsol Honda logró la pole hace dos grandes premios en Gran Bretaña y aquí afirmó el viernes que se estaba encontrando igual que el fin de semana de Silverstone. El menor de los hermanos Espargaró logró el pase directo a la Q2 y allí se clasificó sexto, el mejor de los pilotos de HRC.

Sin embargo, por delante se colaron hasta cuatro Ducati, con Pecco Bagnaia en la pole dejándole a más de ocho décimas de diferencia. Polyccio dio por bueno el resultado, pero señaló que es insuficiente para la exigencia que debe haber en un fabricante de la dimensión de Honda.

"No me produce demasiada satisfacción ser el primer piloto de Honda", reconoció el #44. "El resultado es bueno, pero no lo suficiente. Ser la primera Honda a ocho décimas del primero no es lo que debe ser".

La mayor preocupación para el piloto de Granollers (Barcelona) es ver lo rápido que son a una vuelta las Desmosedici.

"A una vuelta no entendemos qué hace Ducati. Es impactante cómo pueden ser tan rápidos a una vuelta. Hay que descubrir qué hacen. La Ducati trabaja bien con pilotos que tienen distintos estilos de pilotaje, y un novato como Martín", señaló.

Tampoco se ve el barcelonés en ritmo de carrera para seguir a las motos rojas ni a Fabio Quartararo, que se coló tercero en la parrilla de Misano.

"Es imposible que pelee por ritmo con las Ducati y con Fabio. Sería irreal. En otro circuito podría estar el 15º, y estamos muy lejos. Estamos sufriendo", remachó.

