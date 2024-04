Aprilia soluciona el problema que condicionó el fin de semana de Viñales en Jerez

Nada más abrirse la pista este lunes por la mañana en Jerez, Maverick Viñales salió por la embocadura el pitlane del trazado, para dar sus primeras vueltas, que llegaron a las 41 al mediodía, cuando paró para almorzar y, aprovechó, para atender a los medios antes de volver a pista por la tarde al manillar de la RS-GP24 de Aprilia.

"He probado poca cosa", dijo cuando le preguntaron por las novedades que había traído la casa de Noale para estos ensayos oficiales".

"La verdad es que queríamos, sobre todo, que las dos motos fueran igual, porque llevamos desde Qatar que no van igual, funcionan de forma un poco diferente la A y la B. Es muy importante tener las dos motos igual, por si te caes y hay que coger la otra moto y no va igual te complica las cosas no eres tan competitivo", explicó.

"Hoy hemos entendido que es lo que tenía la moto B, y había algunas piezas que no estaban en su máximo rendimiento. Y es una lástima porque corrí con esa moto este fin de semana, y yo lo echaba al freno delantero, que no me paraba la moto en las curvas, y era por un componente de la moto que no estaba al cien por cien".

"Hay que estar alerta en estas cosas porque te cambian un campeonato, hay que estar al cien por cien siempre y en Jerez no lo estuvimos, sí el viernes con la moto A, la misma de Austin y Portugal, pero a la que saltamos a la moto B (sufrió una caída con la primera) el nivel se vio eclipsado. Hoy lo hemos comprobado, teníamos medio segundo de diferencia", aseguró.

"Solo por identificar esto ya doy por bueno el test, porque te da tranquilidad y a los técnicos margen para diferentes settup".

Maverick no quiso extenderse en las explicaciones más allá del posible desgaste de una pieza.

"Yo creo que sí, que es un tema de desgaste, no lo se exactamente, pero es muy posible", una pieza que saltó el control de calidad del equipo.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hay que estar alerta, muy atentos. Siempre lo digo si somos capaces de sacar el cien por cien de esta moto estamos ahí, el nivel es este. La moto está a un gran nivel, pero si no la aprovechamos al cien por cien…hay que estar alertas y comprobar siempre hasta el último tornillo", dijo.

Más tarde, el equipo informó de que aún se estaba analizando lo ocurrido y que, de momento, no existe la seguridad de que el problema sea tal y como lo describe el piloto. Habrá que esperar a Le Mans para confirmarlo.

El fallo recuerda al de Portimao, donde a Maverick se le rompió el cambio de marchas cuando iba segundo en la carrera, después de darle problemas desde el principio.

"Desde Qatar llevo quejándome de que esta moto tiene un problema con el freno, y al final era una pieza mecánica, que no se ve en la telemetría, es microscópico, pero en tiempos es enorme. Los chicos se han dado cuenta, tarde, pero lo hemos localizado. Ahora tengo dos motos iguales, antes solo una que me gustaba y otra que no, y eso me limitaba", zanjó el de la Costa Brava.