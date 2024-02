A sus 24 años, Fabio Quartararo afronta su sexta temporada en MotoGP, categoría en la que se proclamó campeón en 2021 y en la que siempre ha competido sobre una Yamaha. El francés, que renovó su contrato con la marca de los diapasones en junio de 2022, lleva dos años exigiéndole al fabricante de Iwata una reacción que no ha terminado de llegar. La falta de pegada de la M1 a una sola vuelta, y su bajada de rendimiento en condiciones de poco agarre en pista, desesperaron el pasado ejercicio al chico de Niza, que lanzó varios ultimatos en busca de soluciones, que podrían hacerle pensar en la posibilidad de no ampliar su acuerdo con Yamaha, que expira el próximo 31 de diciembre.

El constructor nipón se ha puesto las pilas de forma evidente, con la contratación de Max Bartolini (director técnico) y Marco Nicotra (aerodinámica), ambos procedentes de Ducati y con quien esperan poder dar un cambio de ritmo y reducir la diferencia que separa su prototipo de las todopoderosas Desmosedici.

"Ha habido un cambio muy bestia en Yamaha. Está claro que no me gusta estar tan lejos, y que cuando entro en el garaje no lo hago con una sonrisa, pero la forma en la que trabajamos ahora es mucho más agresiva", afirmaba Quartararo en conversación con Motorsport.com, en un receso del último día del test que la semana pasada se llevó a cabo en Sepang. El lunes y el martes de la semana que viene se celebrarán las dos últimas jornadas de la pretemporada, en Losail, donde el 10 de marzo arrancará el campeonato.

"Antes se había extendido por el paddock la cantinela de que los ingenieros de Yamaha siempre eran los que antes se iban al hotel. Ahora mismo están trabajando muchísimo. Tenemos gente nueva que ha llegado, procedente de una fábrica que estaba ganando (Ducati), que está muy por delante", añade el #20.

A pesar de las ocho décimas que separaron a Quartararo de Pecco Bagnaia, el más rápido hace unos días en Malasia, el Diablo destaca ese cambio tan significativo que ha hecho su equipo al encarar este Mundial. Otra cosa es saber si haber puesto una marcha más será suficiente para convencerle de renovar.

"Ha habido una respuesta a lo que yo pedía, aunque el resultado de ello a lo mejor no es el que quería. Ya he tenido primeros contactos con otras marcas, pero eso seguramente Yamaha ya lo sabrá. Ahora le toca a Yamaha ver qué pasos da. Estoy bastante contento con lo que han hecho, pero se trata de ver cómo evoluciona la cosa a corto plazo", advierte Quartararo, que con este tipo de declaraciones todavía acelerará más un mercado de pilotos que se avecina explosivo, sobre todo porque la mayoría de las primeras espadas terminan los acuerdos que les unen a sus respectivas escuderías.