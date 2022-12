Pedrosa: "En Yamaha se han descuidado o algo no ha estado bien dirigido"

Cargar el reproductor de audio

Yamaha fue la gran dominadora del Mundial de MotoGP entre 2004 y 2015, un periodo de doce años en los que ganó hasta siete campeonatos del mundo de la mano de Valentino Rossi (2004, 2005, 2008 y 2009) y Jorge Lorenzo (2010, 2012 y 2015). Con la marcha del mallorquín a Ducati en 2017, pero anunciada antes del inicio de la temporada 2016, Yamaha entró en un periodo de sequía absoluta, hasta que en 2021 Fabio Quartararo devolvió la gloria a los cuarteles de Iwata.

Pese al título conquistado por el francés, la M1 dio signos de haber dejado de ser una moto con la que cualquier buen piloto podía hacer resultados, a ser una máquina efectiva solo en manos de Quartararo, una inercia que se acentuó, mucho más, en este 2022, en el que Fabio llegó a perder más de cien puntos respecto a Pecco Bagnaia, a la postre campeón del mundo.

Una de las incógnitas de cara a 2023 es si Yamaha será capaz de devolver a la M1 su habitual nivel de competitividad y, sobre todo, si además de Quartararo, también Franco Morbidelli podrá ser rápido con esa moto. No lo tendrán fácil, ni las sensaciones en el test de Valencia fueron buenas, ni la perdida del equipo satélite, que deja solo dos Yamaha en la parrilla MotoGP de 2023, invitan al optimismo.

Dani Pedrosa, 'MotoGP Legend', ganador de 31 carreras en la clase reina y trece temporadas en la elite, siempre al manillar de una Honda, no es de los que habla por hablar, y aunque a mediados de 2016 estuvo muy cerca (mucho) de convertirse en piloto de Yamaha para reemplazar a Lorenzo en 2017, puesto que finalmente acabó ocupando Maverick Viñales, prefiere no mojarse demasiado sobre un equipo con el que nunca ha trabajado.

El ahora piloto de pruebas y desarrollo de KTM, sin embargo, sí considera que "algo ha fallado" para que la M1 se haya diluido esta temporada de la manera que lo ha hecho, sin que nada indique que las cosas vayan a mejorar de cara a 2023.

"No conozco el mundo de Yamaha y no puedo responder, no sé porque han pasado de tener una moto que era tan competitiva, con un equilibrio muy bueno durante todo el año, a una moto que ahora solo un piloto puede hacerla funcionar y que tampoco llega al nivel que requiere ese piloto", valoraba Pedrosa en el último capítulo de la serie 'Cuatro tiempos", en DAZN. "Algo ha pasado, algo se han descuidado o algo no ha estado bien dirigido en ese proceso", añade el catalán.

Pese a ese primer diagnóstico, Pedrosa no descarta absolutamente a Yamaha en la batalla por el título de MotoGP 2023.

"Las cosas en el Mundial está comprobado que cambian muy rápido, es posible que veamos un arranque de temporada con Ducati todavía fuerte, porque llevan haciendo las cosas bien últimamente. Pero en invierno pueden pasar muchas cosas y quedan muchos días, a mi me gusta esperar para ver, siempre hay sorpresas", advierte el tricampeón.