Pedrosa: “El año que viene todavía voy a poder rodar más con la KTM”

Las victorias y podios conseguidos por KTM esta temporada hacen que la fábrica austríaca pierda las concesiones y, a partir de 2021, no tenga las ventajas que le han permitido llegar a ser, ahora mismo, uno de los equipos más competitivos de la parrilla.

Este martes, en el Autódromo de Portimao, donde el miércoles y jueves habrá un test de probadores de MotoGP, Dorna organizó una rueda de prensa con los pilotos de pruebas, entre los que estaba Dani Pedrosa.

El tricampeón del mundo habló sobre la pérdida de concesiones de KTM, pero desveló que va a tener el mismo trabajo o más en 2021.

“Es un cambio importante para KTM, hasta ahora ha sido muy bueno, sobre todo el año pasado y este, hemos tenido muchos test y hemos probado en muchos circuitos y eso nos ha ayudado a dar estos pasos".

"Pero una vez cumplidos los puntos (de concesiones) tendremos que readaptarnos un poco. No podremos entrenar en tantos circuitos ni hacer cambios durante la temporada en la moto. Debemos adaptarnos a una nueva estrategia, ¿cuánto se perderá con el cambio? No lo sé. Pero está claro que será un cambio importante y debemos jugar muy bien nuestras cartas”, explicó al respecto de perder las concesiones.

“A nivel de dar vueltas creo que no tendré problema, lo que será más limitado es a los circuitos que podré ir. Creo que podré dar más vueltas, ya que hasta ahora cuando los pilotos oficiales hacían test me quitaban los neumáticos, tenía menos vueltas y me debía dosificar. Ahora se separa y ellos no pueden usar mis neumáticos”.

Gran conocedor del mundial de MotoGP, le preguntaron a Pedrosa por este 2020 tan atípico e imprevisible y a quién veía con más opciones de ser campeón.

“En cada carrera vemos muchos cambios en el rendimiento de las motos y los pilotos. Creo que a partir de ahora será un poco más estable, especialmente los muchachos que ven la oportunidad de terminar más cerca en el campeonato. Tal vez, a partir de ahora podamos adivinar un poco más los resultados, pero hasta ahora ha sido tan impredecible que es difícil de decantarse por uno en concreto”, valoró.

Como test rider de KTM, Dani ha rodado mucho, en muchos circuitos y tanto con los neumáticos de 2019 como los de 2020, que tantos problemas están dando a algunos pilotos.

“Parece que el tema reside en los neumáticos, pero yo no estoy allí, no compito y no puedo asegurarlo. Tienes que creer lo que dicen los pilotos y algunos aseguran que la moto va muy bien y que, de repente, no va. Tiene que haber algo para que pase eso, puede ser el neumático o no, pero hay cambios de rendimiento sin cambiar la moto y eso tiene que ver más con la pista, el grip o los neumáticos”.

Por último, le preguntaron a Dani por el reencuentro en pista con Jorge Lorenzo, algo que no pasa desde hace mucho tiempo.

“Para mí es bueno volver a compartir pista con Jorge, lo hemos hecho desde los 15 años y aquí seguimos. Hago muchos test en solitario y está bien, pero es más entretenido cuando estamos todos, y tener a Jorge, uno de mis grandes rivales, compartiendo pista está muy bien, a mí me gusta. No será para salir a ganarle como sea, pero es guay estar todos en el paddock y poder comentar la jugada”, zanjó el de Castellar.

