La odisea de los cascos de Bagnaia, Bastianini y Moreira en Tailandia

Por si el arranque del Mundial no inyectara ya de por sí una dosis elevada de incertidumbre y nervios, varios pilotos de las tres categorías se enfrentaron en el estreno de Tailandia con un factor que les añadió un extra de estrés. Paradójicamente, el elemento perturbador es el casco, cuyo papel es, precisamente, el de proteger la integridad de la cabeza de los corredores. Y el problema con el que han tenido que lidiar Pecco Bagnaia, Enea Bastianini y Diogo Moreira, por nombrar a los tres afectados de la parrilla de MotoGP, ha generado episodios tan poco habituales como que un piloto (Bastianini), emplee dos suministradores distintos en un mismo evento.

La causa de todo el galimatías es el último estrato de homologación requerida por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), identificada con las siglas FIMFRHPhe-02, que ha entrado en vigor con vistas a este curso, por más que el organismo internacional advirtió de su introducción hace ya tres años. Además de variar las pruebas de impacto en las calotas, que ahora pasan a ser mucho más estrictas, también se ha puesto especial hincapié en evitar que la visera salga despedida en caso de sufrir un accidente.

Estos cambios en el protocolo de seguridad han llevado a los fabricantes al límite, hasta el extremo de que más de uno no llegó a tiempo para las dos primeras jornadas de ensayos en Buriram. En este punto hay que tener en cuenta que las marcas de casco deben recibir la aprobación por separado de cada una de las tallas, circunstancia que dificulta la obtención de la luz verde.

El caso más llamativo que se dio en Tailandia fue el de PT Tara Group, una compañía indonesia cuyo paraguas engloba a KYT, que tiene acuerdos con Bastianini y Moreira; y Suomy, que equipa a Bagnaia. Las tallas correspondientes a los cascos de los dos italianos y el brasileño recibieron la homologación el jueves por la tarde, tras superar las pruebas realizadas en el laboratorio, ubicado en Aragón.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Sin embargo, el problema fue que las etiquetas de certificación solo se pueden imprimir en la sede de la FIM, en Mies, Suiza. Eso obligó a un empleado de PT Tara a volar hasta allí, recoger los distintivos, ya el viernes, y embarcarse en un vuelo con rumbo a Tailandia, vía Doha, donde el espacio aéreo se cerró por el conflicto en el Medio Oriente dos horas después de que su vuelo despegara hacia Bangkok

Conscientes de que la confirmación de la homologación podía no llegar a tiempo para las sesiones del viernes y el sábado, los tres afectados se buscaron una alternativa de la competencia, ya homologada. Todos ellos replicaron la decoración convencional, pero escondiendo la marca del casco en sí, para no incurrir en posibles causas legales. El viernes, Bastianini empleó un modelo de Arai, con el que no se terminó de encontrarse a gusto, y eso le llevó el sábado a encasquetarse uno de Alpinestars.

Bagnaia, uno de los principales embajadores de la firma de Assolo, agradeció la atención recibida –dos miembros del departamento de carreras estuvieron en la puerta del taller de Ducati, pendientes de sus sensaciones–. El domingo, todos ellos salieron al warm up ya con sus cascos, ya con las etiquetas debidamente cosidas en su interior.