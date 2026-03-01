Ducati pone fin a una racha de 1646 días sin bajarse del podio de MotoGP

No ha empezado Ducati como se esperaba la temporada 2026 de MotoGP. Si bien es cierto de que los rivales, sobre todo Aprilia y KTM, y en menor medida Honda, se han acercado claramente al fabricante italiano, nadie podía imaginar que en la primera carrera de la temporada ninguna de las tres motos del podio fueran del constructor de Borgo Panigale.

La última vez que un podio tras una carrera de MotoGP no albergó a ninguna Ducati data del 29 de agosto de 2021, hace hoy 1646 días, más de cuatro años y medio. Aquel día se celebró el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, y el ganador fue Fabio Quartararo (Yamaha), seguido de Alex Rins (Suzuki) y Alex Espargaró (Aprilia). La primera Ducati en la meta fue la de Jack Miller, cuarto.

Desde el 29 de agosto de 2021 no se veía un podio sin pilotos Ducati. Aque dia ganó Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, por dealante de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP y Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Foto de: Dorna

Desde entonces y hasta el GP de Valencia, celebrado en noviembre del pasado años, se han celebrado 88 grandes premios, y en todos y cada uno ha habido, al menos, una Ducati. La racha ha sido formidable, hasta el punto de que el pasado mes de octubre, en Japón, junto cuando Marc Márquez se proclamó campeón de MotoGP con la Ducati oficial, el fabricante italiano igualó el récord de podios consecutivos, que hasta ese momento ostentaba Honda. El fabricante de Tokio logró mantenerse sin bajar del podio en 83 carreras, entre 1993 y 1999, antes de la era de los cuatro tiempos, una marca que Ducati batió en Indonesia, una semana después, al alcanzar el podio 84 y ampliarlo hasta 88 en la última carrera. De este modo, en las temporadas 2022, 2023, 2024 y 2025 completas, siempre hubo una moto italiana entre las tres primeras.

Bagnaia y Martín, los que más aportaron

Durante estos 88 podios consecutivos entre 29 de agosto de 2021 y el 16 de noviembre de 2025, fecha del GP de Valencia, en el que ganó Bezzecchi (Aprilia) por delante de Raúl Fernández (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), los pilotos que más veces han subido al cajón con una moto de Bolonia son Pecco Bagnai, que en ese periodo sumó 54 podios, y Jorge Martín, que cosechó hasta 32 pese a correr con el equipo satélite Pramac.

Bagnaia, Martín y Márquez, los pilotos que más contribuyeron a la racha de podios de Ducati, en la foto: Barcelona 2024 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El tercero que más contribuyó a la racha, sobre todo el año pasado, fue Marc Márquez, con 25 podios, los primeros con Gresini. Hasta 18 veces subió al cajón con Ducati en ese período Enea Bastianini, mientras que Alex Márquez, lo hizo en 15 ocasiones.

Números más discretos sumaron Johann Zarco, que logró 10 podios, con Miller y Bezzecchi sumando nueve. Hasta seis aportó Di Giannantonio, el último Ducati en lograrlo, mientras que Luca Marini y Franco Morbidelli lo lograron en dos ocasiones cada uno.

Acabada la racha de Ducati, ahora es Aprilia el fabricante que lleva más podios consecutivo en la clase reina, con un balance de tres, los logrados en Portugal y Valencia el año pasado, y los de Tailandia este domingo, tres carreras con otras tantas victorias de Bezzecchi y dos podios de Fernández.