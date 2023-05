Los comisarios de la FIM consideraron a Franco Morbidelli culpable del accidente que provocó la caída de hasta cuatro pilotos en la segunda curva, tras la salida de la sprint del Gran Premio de España que se celebra este fin de semana, por lo que le han impuesto una sanción de vuelta larga que deberá cumplir este mismo domingo en la carrera que se disputa en Jerez.

Morbidelli golpeó a Alex Márquez, Marco Bezzecchi chocó con las motos caídas al suelo y, acto seguido, Augusto Fernández también se cayó al tratar de evitar a un piloto que había reducido la velocidad para esquivar a los accidentados. El resultado fue una bandera roja y, posteriormente, una resalida en la que pudieron tomar parte todos los implicados.

El momento más crítico fue cuando Morbidelli se quedó en medio de la pista desprotegido y Takaaki Nakagami estuvo a punto de impactar con él.

El italiano elogió los "reflejos" del japonés: "Merece un buen regalo", dijo.

"Nos hemos visto involucrados en la caída de la curva 2, pero estoy muy contento de que no pasara nada grave porque me quedé en medio de la pista. En realidad, quiero dar las gracias especialmente a Taka por sus reflejos para evitarme".

"Creo que se merece un buen regalo porque hizo lo máximo para evitarme y sólo me golpeó, pero podría haber sido mucho peor", explicó.

Dicho esto, el piloto de Yamaha entró en el fondo de la maniobra que llevó a provocar el accidente, señalando a Alex Márquez como el inductor de su movimiento ya que"me estaba cortando la trazada".

"No estaba intentando adelantar (a Alex). Estaba haciendo mi curva. Fue totalmente una caída normal en una carrera al sprint, porque se han producido muchos adelantamientos tras la salida, él fue adelantado por Fabio Quartararo y se fue un poco largo. Vi un hueco, fui a hacer mi curva cerrando bien mi trazada. Mi intención no era adelantarle", insistió el romano.

Morbidelli defiende que hizo una maniobra correcta. "Intenté hacer la curva bien. Pero en mi opinión, el tipo estaba cortando la trazada", dijo en referencia a Márquez.

"No me vio, no me dejó espacio, no lo sé. Pero el resultado es que cortó la trazada, nos tocamos y chocamos. No quería adelantar a nadie, sólo quería hacer mi curva", se defendió el de Yamaha.

Márquez, sorprendido por las 'acusaciones'

Alex Márquez se sorprendió de que Morbidelli estuviera en su interior en esa curva, ya que "no había espacio".

"Hablé con Fabio, estaba un poco loco en la primera vuelta, también en la segunda carrera", dijo Alex.

"Así que, quiero decir que no me esperaba eso [el contacto con Morbidelli]. Estaba en la línea interior, no había espacio, y oí una moto y me dije '¿de dónde viene? Entonces sentí el contacto, fue bastante grande, pero tuvimos mucha suerte de que nadie nos golpeara", una vez en el suelo.

Tras la resalida, en la que pudieron tomas parte todos los pilotos de la parrilla inicial, Márquez volvió a caerse, mientras que Morbidelli acabó 16º y Bezzecchi, el tercer implicado, pudo concluir la sprint noveno, sumar tres puntos, y mantenerse líder de la general con dos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, que cruzó segundo la meta.

