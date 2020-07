La estructura con base en Kuala Lumpur debutó en la categoría reina del Mundial en 2019, y en su estreno se convirtió en la gran sensación del campeonato de la mano de su joven y debutante piloto Fabio Quartararo.

En Petronas aún siguen asimilando este éxito instantáneo, tratando de mantener los pies en el suelo y siguiendo el camino marcado inicialmente con la máxima calma.

Sin embargo, la gran temporada de Fabio le valió un pasaje al equipo oficial Yamaha, a quien no le tembló la mano a la hora de dejar sin asiento a una leyenda viva como es Valentino Rossi.

En ese momento todo el mundo dio por hecho que el fichaje de Valentino por Petronas, avalado por el apoyo de Yamaha, iba a ser solo cuestión de detalles. Sin embargo, han pasado casi cinco meses y lejos de anunciarse el acuerdo, las partes siguen negociando para que Rossi siga en activo más allá de 2020.

Una de las premisas que se marcó Petronas en esta operación era, antes de cerrar el fichaje de Valentino, conseguir la renovación de Franco Morbidelli, que este año cumplirá su segunda temporada en la estructura malasia.

El anuncio llegó este lunes y Motorsport.com fue invitado a compartir una rueda de prensa virtual con el corredor romano.

“Estoy muy contento, muy feliz de renovar con Petronas, me he sentido muy a gusto el pasado año y me encuentro muy bien con la gente que trabaja en el equipo, y también con la moto. Es una oportunidad que tengo para demostrar lo que puedo hacer, junto a un equipo fantástico”, explicó el italobrasileño.

De las cuatro M1 que Yamaha pondrá en pista este año, las de Maverick Viñales, Valentino Rossi y Fabio Quartararo, serán idénticas. Mientras que Franco contará con una versión 2019 mejorada. Algo que no parece preocuparle en exceso, de momento.

“Tenemos un paquete muy bueno y solo puedo dar las gracias a Petronas, a Yamaha y a VR46 por darme la oportunidad de poder seguir haciendo lo que me gusta, lo que amo, y hacerlo en una categoría que es la mejor, el top del motociclismo”, apunta. “Voy a intentar dar lo máximo y mejorar en cada aspecto que pueda controlar”.

En su primer año en Petronas, Morbidelli logró en 2019 el décimo puesto de la general, siendo la cuarta Yamaha, y con la tranquilidad que le da, ahora, tener contrato asegurado tres años, hasta final de 2022, el italiano quiere mejorar en todos los aspectos para crecer como piloto.

“El objetivo para este año es mejorar los resultado que conseguí el año pasado, mejorar mi estilo de pilotaje, mi forma de trabajar con el equipo, mejorar todo, porque la verdad es que no tengo muchísima experiencia en las carreras de gran premio. Yo vengo de un mundo diferente, el año pasado fue mi sexta temporada en el campeonato del mundo, que es bastante pero no es mucho para un piloto que corre en MotoGP. Hay cosas que tengo que aprender, esa es la verdad, y voy a intentar aprender el máximo que pueda en el menor tiempo posible”.

Morbidelli, que tiene 25 años, correrá este año nuevamente con Quartararo de compañero de equipo, pero todo el mundo espera que en 2021 forme pareja con su gran amigo y mentor, Valentino Rossi.

“Si finalmente esto es así, será una historia fantástica para mi porque Vale es la persona que me metió en este mundo, es la persona de la que más he aprendido, muchísimo, la mayoría de las cosas que sé ahora sobre motociclismo, y no solo el deporte, lo he aprendido de él”, dice Franco con verdadera pasión.

“Sería una gran historia, pero no puedo hablar mucho más de este tema porque aún no hay nada seguro. Tenemos que ver qué va a pasar, y luego podremos hablar más del tema”, zanja.

De momento, Petronas insiste en que mantiene las negociaciones abiertas con Valentino de cara a un contrato en 2021, pero que no hay previsión de anuncio a corto plazo.

