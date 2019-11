Sepang.- Los dos pilotos del equipo malasio se lograron un resultado excelente en el Gran Premio de casa, con Fabio Quartararo sumando su quinta pole. El francés eclipsó de nuevo una buena actuación del antiguo campeón de Moto2.

El italobrasileño, que marcha 10º del campeonato, se ha visto superado repetidamente por su compañero. Mientras que el chico de Niza ha subido seis veces al podio en su debut en MotoGP, Morbido no ha pasado de la quinta plaza, resultado que ha repetido en tres de las últimas seis carreras.

Precisamente la regularidad está siendo uno de sus puntos fuertes, pero el de Roma aprovechó que se metió en primera fila para reivindicar el crecimiento que ha experimentado esta temporada.

"Me gusta ir paso a paso, consolidando cada uno", afirma Morbidelli. "MotoGP es difícil, trato de ir mejorando cada vez que salgo a la pista. Estamos trabajando muy bien con el equipo y somos capaces de gestionarlo de esta manera. Cada paso que doy no es demasiado rápido, pero ahí están los pasitos adelante".

El piloto del Petronas Yamaha lideró los dos libres del sábado, pero es cauto de cara a la carrera.

"Hay que controlar, porque la FP4 fue un entrenamiento particular porque llovió un poco. Me fue bien, así que vamos a intentar continuar así mañana. He dado 20 vueltas con un neumático y fue bastante difícil. No está claro para mañana, esta abierto entre el blando y el medio. Intentaré estar con los pilotos de delante, estar delante el mayor tiempo posible".

Morbidelli se encontró tráfico en su vuelta rápida, pero aún así se metió en primera fila. Una buena señal.

"He llegado a un punto donde había mucha gente parada en la pista y yo venía en vuelta rápida. Había tráfico, pero he hecho una buena vuelta. Eso quiere decir que tenemos buena velocidad para mañana", zanja.