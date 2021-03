Morbidelli: “Miller lo tiene todo para luchar por el título”

Miller y Morbidelli terminaron 2020 como dos de los pilotos más en forma, luchando mano a mano por la victoria y el podio en Valencia y Portugal. El buen final de temporada permitió al italiobrasileño llevarse el subcampeonato del mundo, mientras que el australiano se quedó en ambas ocasiones a las puertas de su segundo triunfo en MotoGP.

El piloto del Petronas seguirá llevando este año la M1 de 2019 que tan buen resultado le dio el curso pasado, siendo de nuevo la única Yamaha diferente al resto de miembros de la marca de Iwata. Miller, por su parte, deja el equipo Pramac y aterriza en el conjunto oficial de Ducati.

Desde el propio seno de la marca de Borgo Panigale le señalan como un candidato al título y sus resultados en los test de pretemporada refuerzan esa teoría.

El aussie fue el más rápido en el acumulado de los cinco días en el Circuito de Losail gracias al estratosferico 1:53.183 que rebajó el récord oficial.

"Jack lo tiene todo para luchar por este campeonato", afirma Morbidelli. "Tiene un equipo oficial detrás, tiene una Ducati, es un piloto muy fuerte y ya ha luchado por un título. Eso no es poco. No le he seguido, no le he visto en la pista, así que no puedo opinar. Lo que vi es que es muy rápido, que tiene muy buen ritmo y es rápido también en la recta. Y el año pasado fue rápido y terminó la temporada con un gran ritmo. Así que seguro que es uno de los principales aspirantes a las dos primeras carreras y al campeonato".

Morbidelli, por su parte, terminó cuarto en la combinada de tiempos de los test. En 2021 se tendrá que conformar de nuevo con seguir en un equipo satélite y llevar la peor Yamaha sobre el papel, a pesar de ser el mejor piloto de la marca el año pasado. No obstante, desde la compañía han trabajado para traerle algunas novedades.

Combinada de tiempos: Así quedaría la parrilla de MotoGP tras el test de Qatar para la primera carrera

"Voy a intentar darlo todo y más, como siempre. Sé que es difícil, pero incluso el año pasado lo era y las cosas no iban como yo quería. Si trabajas duro y lo das todo puedes conseguir cosas inesperadas. Soy consciente de mis puntos fuertes y de los de mi equipo. Así que intentaré aprovechar mi conocimiento de la moto y mi buen feeling con el equipo. Jugaré bien mis cartas, luego veremos a dónde llego", añadió.

"Creo que las actualizaciones que trajo Yamaha, funcionarán también en las otras pistas. La velocidad en recta comparada con las otras Yamaha se ha igualado. Hay incluso menos diferencia, así que significa que he mejorado un poco y las otras M1 quizás lo han hecho en otras áreas, pero no en velocidad punta, que era el aspecto que más me penalizaba el año pasado", remacha.

Las fotos de Franco Morbidelli en los test de MotoGP en Qatar

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images