Petronas SRT Yamaha presentó la moto con la que competirá esta temporada con un equipo en el que formarán pareja Franco Morbidelli, en su tercera temporada con la formación malasia, y Valentino Rossi, que tras toda una vida en el equipo oficial ha sido colocado en la formación satélite.

Morbidelli, pese a contar con material más antiguo, fue en 2020 el mejor piloto de todos cuantos llevaban una Yamaha en el Mundial de MotoGP y se ha ganado el papel de piloto número uno en un equipo que este curso aspira a lo máximo.

“Trataré conseguir resultados similares a los del año pasado. He trabajado igual, sino mejor. Tengo más confianza en mí mismo y en el conjunto que tengo”, explicó Morbidelli para dibujar sus aspiraciones de cara al curso que está a punto de empezar.

“Tengo la misma motivación que en 2020. En 2019 me frustré mucho como piloto, y esa frustración me hizo sacar cosas de mí que no esperaba que salieran. Voy a seguir empleando ese sentimiento”, advirtió el romano.

El subcampeonato de 2020 pone el listón muy alto para un corredor que la única salida que le queda, si quiere mejorar, es ser campeón.

“El año pasado hice un año muy bueno, y a final de temporada me sentí muy bien con la moto y pude exprimir el paquete al máximo, hasta niveles que nadie esperaba. Ahora tengo que replicar esas sensaciones y resultados”, apuntó.

“Si lo consigo, seré capaz de pelear por cosas importantes y no solo por carreras aisladas. Sé que no todo se centra en el factor humano, también está la moto. Pero sé que la diferencia entre mi moto y las demás no será tan grande este año como sería en una temporada normal, en la que no estuviera el desarrollo congelado”.

Pese a las grandes prestaciones del final de la pasada temporada, Morbidelli espera seguir progresando.

“Me he preparado para tratar de ser más fuerte a una vuelta, a pesar de las dos poles que logré el año pasado. Especialmente lo he trabajado en el gimnasio, pero también en pista”.

Franco no se rehúye la etiqueta que le han impuesto de favorito al título.

“Más que sentirme favorito para el Mundial, tengo que serlo. No puedo esconderme en respuestas para quedar bien. Me enorgullece que los demás pilotos reconozcan el trabajo hecho. Pero ese reconocimiento deriva en responsabilidad", añade.

Uno de los secretos del gran salto protagonizado por el italiano en 2020 fue el cambio en el enfoque de la preparación.

“De 2019 a 2020 me puse serio en mi preparación, en mi entrenamiento y en mi comportamiento. Y eso me gusta. Se vio reflejado en los resultados del año pasado, y eso me gusta más. Ahora, sigo con esa seriedad porque el año pasado disfruté mucho", asegura.

Pese a esa felicidad, el corredor es consciente de que aún hay cosas por mejorar.

“Hay detalles técnicos que tenemos que mejorar, y que el año pasado nos perjudicaron en según qué carreras. Estar más atentos a esos detalles nos permitirá extraer el máximo”.

Morbidelli no quiere exteriorizar la frustración que para él supone tener la, en teoría, peor Yamaha de las cuatro en liza.

“Espero que aquellas piezas que funcionen en las dos M1 [oficiales] también me lleguen", confía.

El que sí contará con una moto full factory y todo el apoyo de la fábrica es su nuevo compañero, y sin embargo amigo, Valentino Rossi.

La relación entre ambos pilotos va mucho más allá de una simple amistad, el trato es como de hermanos que han pasado por difíciles momentos personales.

“Con Vale espero ser justo y acertar en el trato que le dé, no solo en las carreras. Vale es mi amigo o incluso más que eso. Para ser justo con él, tengo que correr contra él como siempre lo he hecho toda la vida. Está claro que peleamos por cosas importantes, pero no hay nada tan grande como el amor y la amistad. Esto, al fin y al cabo, es solo un juego. Será importante tener eso claro cuando estemos peleando”, valoró.

Que coincidan este año en el mismo equipo y que incluso Franco sea el piloto número uno es, sin duda, el triunfo final de la Academia de Valentino.

“Creo que cuando Rossi nos ve a los pilotos de la Academia y lo bien que nos va, lo primero que siente es orgullo, por el legado que deja”, remarcó, pero sin olvidar que esto son carreras.

“Cuando vuelva al box y vea a Rossi veré a mi amigo y a mi primer rival. Dependerá del momento. Cuando estemos en el circuito, creo que le veré más como mi rival, porque es difícil de desconectar”.

Morbidelli explicó que hace un par de semanas sufrió una caída en el Ranch, disputando una carrera, y se lesionó el tobillo, pero que llegará bien al arranque de la temporada en Qatar.

El que no lo hará, al menos a los test, es Marc Márquez, un piloto que si no estuviera lesionado sería el favorito indiscutible y cuya baja abre el campeonato al resto de corredores.

“La de Marc es una de las lesiones más graves que hemos visto en un deportista. No hemos visto a muchos deportistas de alto nivel perderse un año y medio. Le será difícil volver al mismo nivel de siempre, pero no imposible”, valoró.

“Si me pongo en los zapatos de Marc, no sé juzgar el dolor que ha padecido, pero sí por lo que ha pasado mentalmente. Y una lesión tan larga tiene repercusiones en la cabeza, porque las personas recuerdan los malos momentos, y en el futuro tratamos de luchar contra esos momentos para que no se repitan”, zanjó el italobrasileño.

