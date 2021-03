La última playa de Valentino Rossi

Valentino Rossi (Urbino, 16/2/1979) afronta su 26ª temporada en el Mundial, la 21ª en la clase reina y la que va a ser la de su debut en el equipo con base en Kuala Lumpur, el Petronas SRT.

La carrera de leyenda del #46 se asocia indisolublemente a Yamaha, equipo en el que ha competido 15 temporadas en dos etapas, la primera de siete años (2004-2010) y la segunda, de ocho (2013-2020). Pero lo cierto, es que el piloto italiano ha corrido, hasta ahora, en cuatro equipos diferentes y que Petronas será el quinto desde que desembarcó en la clase superior.

Rossi debutó en el Mundial de 500cc, predecesor de MotoGP, en 2000 con el equipo Nastro Azzurro Honda, una estructura privada en la que solo competía él, pero con moto full factory y el apoyo total de la fábrica, para quienes corrían tres pilotos oficiales bajo los colores Repsol Honda: Alex Crivillé, Sete Gibernau y Tadayuki Okada.

En el año de su debut, Valentino ganó dos carreras, subió 10 veces al podio y se proclamó subcampeón del Mundo de 500cc, por detrás de Kenny Roberts Jr. (Suzuki).

En 2021, último año de las ‘quinientos’, Rossi se mantuvo en la estructura Nastro Azzurro, mientras que para Repsol Honda competían Crivillé y Tohru Ukawa. Ese año Valentino se llevó el título, su primera corona en la clase reina, con 11 victorias (su mejor marca en un año, luego igualada) y un total de 13 podios en 16 carreras.

La etapa de Rossi en 500cc con Nastro Azzurro se saldó con 13 victorias y 23 podios en 32 carreras, además de su primera corona en la categoría.

Con la llegada de la nueva clase MotoGP en 2002, Honda decidió situar a Rossi en el equipo oficial Repsol, junto a Ukawa, llevándose el italiano la victoria en su primera carrera con los colores de la petrolera española, el GP de Japón (7 de abril de 2002).

Dos años estuvo Rossi en el equipo oficial Honda, ganando 11 carreras el primer año y 9 el segundo, con un total de 31 podios (15+16) y dos títulos mundiales más, subiendo a tres su palmarés en la clase reina.

El paso de Rossi por Honda se saldó con 33 victorias (51,5%) y 54 podios (84,3%) en sus 64 salidas a pista.

La llegada a Yamaha

Pero la relación de Valentino con Honda nunca fue fluida ni, mucho menos, idílica, y el italiano decidió demostrar a los jefes en Japón que no era la moto quien ganaba, como se creía en HRC, si no que era el piloto.

En 2004, Rossi debutó al manillar de la M1 del equipo oficial Gauloises Fortuna Yamaha y se llevó su victoria más sonada en la primera carrera, el Gran Premio de Sudáfrica (18 de abril 2004) en Welkom, su compañero de equipo era Carlos Checa.

Solo fue el primero de una lista interminable de triunfos al manillar de la moto de Iwatta. En su primer curso alcanzó las nueve victorias y se proclamó campeón por cuarto año consecutivo. En 2005 subió hasta las 11 victorias, igualando su mejor registro en un año y batiendo su marca de puntos (367). Repitió título, quinto consecutivo y segundo para Yamaha.

En 2006 y 2007 Rossi se tuvo que conformar con acabar segundo y tercero, por detrás de Nicky Hayden (Honda) y Casey Stoner (Ducati), respectivamente. Fue solo un paréntesis antes de volver en 2008 a ganar nueve carreras y recuperar la corona Mundial, la sexta. El italiano retendría el título en 2009, ganando seis carreras. Era su séptimo campeonato en la clase reina en nueve temporadas, y el último hasta hoy.

En 2010 Rossi perdió el Mundial a manos de su entonces joven compañero de equipo, el español Jorge Lorenzo, una temporada en la que la relación entre el italiano y Yamaha se enrareció hasta el punto de separar sus caminos.

La primera etapa de Valentino en Yamaha (2004-2010) se saldó con 117 salidas, 46 victorias (39,3%) y 84 podios (71,8%), para un total de cuatro campeonatos del Mundo (2004, 2005, 2008 y 2009).

El borrón de Ducati

En 2011 Rossi se fue a Ducati con un contrato de dos años bajo el brazo, pero desde la primera carrera en Qatar (20 de marzo de ese año) se dio cuenta de que el cambio de aires no iba a ser fácil.

En sus dos temporadas con la Desmosedici Valentino disputó 35 carreras (17+18), sin lograr ninguna victoria y solo tres podios (8,5%), uno el primer año y dos el segundo.

El fracaso de Rossi con la Ducati fue sonado y dejó al corredor de Tavullia tocado, hasta el punto que tuvo que volver sobre sus pasos y, con 33 años, pedir una segunda oportunidad a Yamaha.

“Lo que más recuerdo de mi carrera es cuando hablé con Lin Jarvis (jefe de Yamaha) a finales de 2012 y me dijo que me iban a dar otra oportunidad para volver (…) En ese momento estaba desesperado y probablemente si no hubiese regresado al equipo de fábrica, me habría retirado ese año. Por eso es mi mejor recuerdo”, explicaba no hace mucho el italiano.

La vuelta del hijo pródigo

Pese a que Yamaha había ganado el Mundial de MotoGP de 2010 y 2012 con Lorenzo, decidió dar una segunda oportunidad a Rossi, que regresó al equipo oficial para una segunda etapa entre 2013 y 2020, logrando lo que no había conseguido en la anterior, deshacerse del piloto mallorquín, aunque deportivamente no fue tan rentable.

En su primer año volvió a ganar una carrera, el 29 de junio de 2013, en Assen superando a Marc Márquez, y en 2014 subió la apuesta a dos triunfos y 13 podios, que le convirtieron en subcampeón del mundo. Todo parecía posible de nuevo.

Pero en 2015 llegó el gran mazazo, con la perdida del Mundial a manos de Lorenzo, que se despidió de Yamaha para irse a Ducati arrebatándole a Valentino, posiblemente, su última oportunidad de ser campeón. El italiano terminó segundo de la general, a solo cinco puntos del español.

Aún lograría el #46 dos victorias en 2016 que le volvieron a situar como subcampeón del mundo, un objetivo el del título que desde entonces se ha ido desdibujando en las opciones de Valentino, que en los cuatro últimos años solo ha ganado una carrera, el Gran Premio de Holanda de 2017 (25 de junio).

Anuncio inesperado

El pasado año, antes del inicio de la pandemia y de la temporada, por sorpresa, Yamaha anunció el fichaje de Fabio Qaurtararo y la renovación de Maverick Viñales, lo que dejaba a Rossi, automáticamente, fuera del equipo oficial. Una decisión que el propio #46 calificó de errónea, pero que, en cualquier caso, ponía el punto y final a su segunda etapa en el equipo oficial Yamaha.

Una etapa (2013-2020) que se cerró con 138 carreras, 10 victorias (7,2%) y 58 podios (42%), pero sin el ansiado 10º título mundial, que se le ha resistido al de Tavullia desde 2009, durante 11 temporadas, nueve de ellas con Yamaha.

En 2021 Rossi ‘vuelve’ al principio, estará en un equipo privado, igual que cuando debutó con Nastro Azzurro, y en las mismas condiciones que entonces, ya que con Petronas gozará de una moto full factory y el apoyo total de la fábrica.

El equipo malasio Petronas SRT es la última playa de Rossi, una estructura profesional, seria y bien organizada en la que el italiano contará con todo lo necesario para poder luchar en igualdad de condiciones técnicas que el resto de corredores de Yamaha. El plus deberá ponerlo el piloto, primero ganando a su propio compañero e intimo amigo Franco Morbidelli, que llevará una moto más antigua pero que fue el más competitivo de todos el año pasado en la marca de los diapasones.

Pero por si algo se ha distinguido Rossi en su carrera ha sido por buscar las motivaciones con los rivales y seguro que tratar de ganar a Viñales y Quartararo será un objetivo más que atractivo.

De momento el italiano ha firmado por una sola temporada y, como ya es habitual, esperará unas carreras para ver si se siente competitivo y renueva su contrato para 2022.

