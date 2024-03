Morbidelli: "La lesión fue seria, y no pude entrenar ni correr, tuve que ir con mucho cuidado"

La pretemporada de traspaso de Franco Morbidelli dejando atrás Yamaha y abrazando la que es, absolutamente, la mejor moto de la parrilla, está siendo absolutamente atípica y extraña. Franco Morbidelli se quedó sin sitio en Yamaha, el verano del año pasado anunció el fichaje de Alex Rins, y tras algunos meses en los que se llegó a pensar que el italiano debía buscar sitio fuera del Mundial, le llegó la oportunidad, nada más y nada menos, de pilotar la moto oficial de fábrica de Ducati, dentro de la estructura Pramac, campeón el año pasado por equipos. Un sueño.

Sin embargo, una inoportuna caída entrenando con una deportiva de calle en Portimao, convirtió esta transcendente pretemporada en toda una pesadilla.

Tras un mes de reposo sin poder entrenar ni subirse a la moto, Morbidelli recibió el alta médica este martes y afronta su debut con Pramac.

"Me siento bien. Ha sido una pretemporada particular, sin test. Además, este era el invierno más importante para mí, teniendo en cuenta que vengo de una moto distinta", encajaba el corredor romano.

Sin haber entrenado, sin estar al final físico del resto y sin haber probado aún la GP24 en circuito, Morbidelli parte con una enorme desventaja con el resto, pero eso no le pone nervioso.

"Me lo tomaré con calma a pesar de que las cosas no salgan de entrada, sabiendo que tengo que aprender".

En una situación tan complicada, el corredor tiene claro que no va a ser sencillo estar delante.

"Me encantaría estar entre los seis u ocho primeros de forma regular, pero veremos. El nivel es alto y eso, en estos momentos, sería un sueño", señala.

Poco a poco se van conociendo más detalles de lo sucedido, tanto en la caída de Portimao, como en este lento proceso de recuperación.

"En casa intenté estar lo más conectado posible. A pesar de estar lesionado, pude venir aquí a seguir los test", recuerda.

"La lesión fue seria, y no pude entrenar ni correr, tuve que ir con mucho cuidado", explica.

"Lo mejor es que nada de lo que los médicos tenían miedo de que sucediera, sucedió", deja un poco la intriga.

Sobre lo sucedido, y al perder la conciencia, no recuerda mucho, pero sí algún detalle.

"La lesión fue muy extraña. Ni siquiera toqué la grava, simplemente me golpeé la cabeza muy fuerte contra el suelo".

Ahora, tras aquel extraño accidente del 30 de enero, Franco ha estado cinco semanas sin ponerse al manillar de una moto.

"Este viernes será la primera vez que me suba a una moto desde el accidente, no me he subido a ninguna desde entonces", desvela el miembro de la VR46 Riders Academy.