Bastianini: "Márquez es un piloto al que no hay que subestimar"

Enea Bastianini parece muy decidido, pero por ahora prefiere no hacer proclamas. Esa es la sensación que dio el piloto de Ducati a su llegada a Losail, donde este fin de semana comenzará su segunda temporada como piloto oficial de la marca de Borgo Panigale. Será un año crucial para la continuidad de su carrera, tras un 2023 decepcionante y plagado de lesiones, y con su contrato expirando a final de año.

El de Rimini trata de mantener estos pensamientos a distancia, porque el objetivo primordial de esta primera parte de la temporada es reencontrarse con la auténtica 'Bestia': "No he pensado demasiado en ello, porque siempre he estado centrado en recuperar mi 100% y llegar aquí en forma. No he pensado en ello, pero obviamente no es algo que se deba subestimar, así que tendremos que intentar progresar durante la temporada y dar siempre el 100%", declaró Bastianini en un encuentro con periodistas en la víspera del Gran Premio de Qatar.

Si quiere intentar mantener su puesto en Ducati, el principal obstáculo lleva el nombre de Jorge Martín, que el año pasado fue subcampeón del mundo con la Desmosedici GP del Prima Pramac Racing. Cuando se le preguntó si se siente preparado para el reto con el madrileño, continuó: "Espero que sí, porque significa que seremos rápidos. Jorge es un piloto muy bueno, va muy rápido, así que este año volverá a ser una batalla intensa, pero vamos a ver".

Lo cierto es que comparado con hace 12 meses se siente más preparado para empezar. Primero porque las sensaciones con la GP24 son mejores que las que tenía con la GP23, pero también porque ya está integrado en el equipo y está convencido de que ha hecho un buen trabajo durante el invierno.

"Me siento un poco más relajado, porque ya he hecho algunos kilómetros con la nueva moto y además con el equipo hay un vínculo diferente, nos conocemos mejor. No digo que todo sea más fácil, porque nunca lo es, pero me siento más relajado. En los entrenamientos también hemos trabajado bien para intentar enfocar mejor los ataques contra el crono, porque es importante estar delante en cada sesión. Si necesitas tiempo para ser rápido, a veces es demasiado tarde.

Bastianini no aspira de salida al título

Con todo, el piloto de Rimini no entra en la lista de los que, al menos en este inicio de año, deberían aspirar a la corona de campeón, aunque uno de sus principales objetivos es intentar ser más regular.

"De momento no, porque primero tengo que demostrar que soy un poco más regular que en años anteriores. También comparado con 2022, porque es verdad que he ganado cuatro carreras y he hecho varios podios, pero también he estado por detrás. Entonces, si soy rápido, me consideraré como tal, pero de momento prefiero ser conservador. ¿Quién es el favorito número uno? Pecco (Bagnaia)".

Inevitablemente, también hay una gran expectación por la primera carrera de Marc Márquez con la Ducati. Entre otras cosas, el ocho veces campeón del mundo está en ese equipo Gresini Racing con el que Enea dio la campanada en 2022, terminando tercero en el Campeonato del Mundo, ganando en la carrera inaugural de Qatar, a pesar de utilizar una moto de una generación anterior. Así que Bastianini opinó sobre lo que el equipo de Faenza puede aportar al #93.

"Seguro que para Marc estar en un entorno como Gresini puede marcar la diferencia, porque creo que ha perdido un poco de estímulo durante estos años algo oscuros. Estar en un ambiente muy familiar, muy lúdico y sin demasiada presión le ayudará. Marc es un piloto con mucho talento, así que no tendrá problemas para ser competitivo. Obviamente es difícil saber si será protagonista en todas las carreras, pero lo que es seguro es que es un piloto al que no hay que subestimar", concluyó.