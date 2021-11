Morbidelli se pasará el invierno en rehabilitación

Este ha sido un año de altibajos para el piloto italiano, más a nivel psicológico que en lo relativo a resultados, dado que sus circunstancias, tanto físicas como técnicas, nunca fueron las mejores.

Franco Morbidelli, subcampeón del mundo en 2020 con una Yamaha teóricamente inferior a las de sus compañeros de marca, se encontró en 2021 todavía más solo, dado que el fabricante japonés redobló sus esfuerzos en la escudería oficial y dejó de lado al Sepang Racing Team (SRT), su formación satélite.

Pronto quedó claro que las prioridades de Yamaha no iban a facilitarle su progresión, y ese estancamiento todavía se agudizó cuando no tuvo más remedio que pasar por el quirófano para operarse de la rodilla izquierda, que llevaba tiempo provocándole dolores de cabeza.

La intervención, en el ligamento cruzado anterior, se llevó cabo el 25 de junio, el viernes del Gran Premio de Holanda, y finalmente le obligó a perderse cinco pruebas, y a no regresar hasta la primera de las dos citas que se celebró en San Marino, casi tres meses después de la cirugía.

Cuando volvió a la pista, el corredor romano lo hizo enfundado en el mono de la escudería oficial de Yamaha y como compañero de Fabio Quartararo, en la vacante que dejó Maverick Viñales al rescindir su contrato.

Pese a disponer del mejor material disponible, las limitaciones físicas de Morbidelli, sobre todo a nivel de movilidad en esa rodilla izquierda, y la falta de rodaje, le impidieron ofrecer su mejor versión: desde su regreso solo puntuó en dos de las cinco carreras en las que participó, con el undécimo puesto logrado en la última cita, la de Valencia, como mejor resultado.

Terminado el curso y el test posterior, en Jerez, Morbidelli reconoció que piensa centrarse durante todo el invierno en recuperar la soltura en la rodilla, para poder presentarse en el test de Sepang, a principios de febrero de 2022, en plenitud de condiciones. Su determinación es tal, que incluso ha decidido perderse los tradicionales 100 Kilómetros que cada invierno se disputan en el ‘Ranch’ de Valentino Rossi.

"La rehabilitación será el eje principal del invierno para mí. Voy a intentar recuperar toda la funcionalidad de la rodilla, y veremos si lo consigo. No debería haber ningún problema en ese sentido", dijo Morbidelli, que en todo momento aceptó los plazos que requería una intervención tan complicada como la que se le realizó.

"Antes de la operación, la rodilla no tenía ligamento y por eso estaba liberada. Solo tenía que ir con cuidado fuera de la pista o al jugar a fútbol, de no hacer según qué tipo de movimientos. Ahora, la rodilla está cabreada. Es una operación que requiere de tiempo. Me siento peor que antes, peor que en Le Mans, por ejemplo. Pero espero que con el tiempo todo vuelva a su sitio; no debería haber ningún problema", concluyó el #21.

Fotos de Franco Morbidelli en el GP de Valencia de MotoGP:

