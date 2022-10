Morbidelli: "Un día brillante; espero que no se desvanezca como de costumbre"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- Anda algo revuelto el ambiente en Yamaha después de que Fabio Quartararo perdiera, en Australia el pasado domingo, el liderato del campeonato del mundo. El francés se ve solo luchando contra todo y el jueves, en la previa del fin de semana malasio, señaló a su compañero Franco Morbidelli, del que aseguró que no puede "mirar ningún dato" y no entiende que "si yo soy competitivo, él también debería serlo".

Ajeno o no a los comentarios de Fabio, el italiano no habló en absoluto del tema pero sí hubo una respuesta en pista ya que el de Malasia fue uno de los mejores viernes de la temporada para el de Yamaha. En la sesión de la mañana, disputada en seco, se quedó a poca distancia de los diez mejores, mientras que por la tarde, en condiciones mixtas, acabó por delante de Quartararo.

"No he entrado en la Q2 por cuatro milésimas, y eso que no puse las gomas nuevas, y por la tarde fui muy rápido en mojado, de modo que no me puedo quejar", resumía el romano.

El FP2 arrancó con la pista completamente mojada y, poco a poco, se fue secando hasta que, al final, los pilotos pudieron montar una goma lisa. Fue en condiciones de agua que Franco llegó a liderar la sesión y se mostró más competitivo.

"Nunca fui un piloto de lluvia. Nunca había habido tanta diferencia entre mis actuaciones en seco y mis actuaciones en mojado (mejor en mojado que en seco). Pero, últimamente, las reacciones de la moto en mojada son más como a mí me gustan. Con poco agarre me va bien, pero cuando aumenta el grip, lo paso mal. Por eso voy rápido los viernes, pero los sábados, especialmente en las cronometradas, es al contrario. Pero estamos trabajando, no simplemente dando vueltas a la pista", dejó dicho para los que le ven absolutamente perdido.

Pese a que al final del día, en la combinada de tiempos Morbidelli acabó 12º y, por tanto, provisionalmente fuera de la Q2, el italiano estaba contento.

"Fue un día dulce hoy, y es un buen momento cuando se dan este tipo de entrenamientos. Siempre vemos la luz en algún momento de los fines de semana, incluso en los peores. Pero hoy fue un día particularmente brillante; espero que no se desvanezca como de costumbre", zanjó el italobrasileño.

