Quartararo: "Si yo soy competitivo, Morbidelli también debería poder serlo"

Sepang.- Por primera vez desde Portimao en abril, el francés llega a un gran premio sin ser el líder del campeonato del mundo, una situación que se veía venir por el increíble ritmo de Pecco Bagnaia en su remontada y por los múltiples problemas por los que ha pasado Fabio Quartararo en la segunda mita de la temporada.

"En las últimas carreras no disfruté mucho. Pero ahora estoy en una situación en la que no debo pensar demasiado, simplemente ir al limite. No tengo nada que perder", dijo el de Yamaha este jueves en la previa del Gran Premio de Malasia.

Con este cambio de escenario, Fabio está decidido a introducir algunas modificaciones.

"Siempre que vamos a un circuito me siento bien y no tocamos la moto, es el momento de introducir mejoras en algunas áreas aunque nos sintamos bien con la moto".

Quartararo lideraba el Mundial plácidamente hasta la carrera de Assen, desde entonces Bagnaia le ha recortado 91 puntos.

"La segunda parte del Mundial fue horrible, pero tengo que intentar darle la vuelta en las últimas dos carreras", introdujo.

"Este es uno de mis circuitos favoritos. Hay que hacer la mejor cronometrada posible el sábado, y luego veremos".

Sobre los puntos en los que más pierden respecto a la Ducati, Quartararo habló en términos generales.

"Nos falta rendimiento en todas las areas, no solo el motor. Ellos (Yamaha) saben lo que necesitamos, no hace falta repetirlo hasta la saciedad. En el test de Misano tuvimos mejoras en el rendimiento del motor, a ver si logramos mejorar el chasis ahora".

La sensación es de que Quartararo está compitiendo completamente solo contra las Ducati.

"Competir contra las Ducati es difícil y es difícil cuando estas ahí delante", ya que ni su propio compañero, Franco Morbidelli, es capaz de acercarse al galo.

"Sobre Morbidelli, no sé qué decir, la verdad. Él pasó de una moto de 2019 a 2021, pero ha tenido un año y medio para adaptarse. Yo le he ayudado en lo que he podido, pero no ha dado el paso adelante que esperábamos. Si yo soy competitivo, él también debería poder serlo", zanjó el de Niza.