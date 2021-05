Morbidell: “Aún no sé qué moto llevaré en 2022, pero sí que correré con Petronas”

Desde que se confirmó la llegada de la estructura de Valentino Rossi a MotoGP con vistas a la temporada que viene, se ha dicho y escrito mucho acerca de las motos con las que competirán los pilotos de VR46, seguramente Luca Marini y Marco Bezzecchi, que están en todas las quinielas.

Las tres opciones iniciales en lo relativo a posibles suministradores quedaron en dos tras la enésima fallida del proyecto de equipo satélite de Suzuki, que seguirá con solo dos prototipos el curso que viene.

“Estamos en conversaciones con Yamaha y Ducati, y la situación se resolverá en la próxima semana o diez días”, comentaba el propio Rossi este mismo jueves.

Si VR46 firma con el constructor de Bolonia, eso supondría que el SRT retendría las dos Yamaha con las que ahora corren Il Dottore y Morbidelli. En el caso de hacerlo con Yamaha, sería Petronas quien, con toda probabilidad, pasaría a competir con dos Desmosedici.

Morbido, que con vistas a 2022 tiene contrato con el SRT, no sabe aún a qué moto deberá subirse, pero, eso sí, en ningún caso contempla desvincularse de su escudería actual, con la que la temporada pasada se proclamó subcampeón del mundo.

“Aún no sé qué moto voy a llevar el año que viene, pero sí que correré en Petronas”, reconoce a Motorsport.com el propio Morbidelli, consciente de que la llave de su futuro a corto plazo no la tiene él: “Intento ser el dueño de mi futuro, pero no es tan fácil como puede parecer”.

El corredor romano no ha tenido un arranque de temporada como el que había dibujado este invierno. Especialmente después de ser el integrante de la parrilla más regular en la segunda mitad de 2020, con dos victorias, tres podios y 94 puntos en las siete últimas paradas del campeonato, tres puntos más que Joan Mir, el campeón. Eso sí, a estas mismas alturas de 2020, el italiano también ocupaba la octava plaza de la tabla general, con dos puntos menos que ahora.

“Esperaba sacar más de esta primera parte de la temporada, básicamente porque mi intención era empezar dónde lo dejamos el año pasado. Pero ya en Qatar me di cuenta de que no iba a ser así, tan inmediato”, zanja el #21.

Las fotos de Franco Morbidelli en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images