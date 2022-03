Mir: "Suzuki ha respondido a mis peticiones; mi prioridad es renovar"

Cargar el reproductor de audio

En noviembre de 2020, el mallorquín devolvió al fabricante de la gran S a la gloria, dos décadas después del último título en la categoría de las motos pesadas, el que se adjudicó Kenny Roberts Júnior, en 2000. Un año después de aquel hito, Mir terminó el pasado curso cabreado, impotente al comprobar que con lo que tenía no le alcanzó para poder plantarles batalla ni a Fabio Quartararo, quien cogió su relevo como campeón, ni tampoco a Pecco Bagnaia, el segundo clasificado. El #36 terminó el tercero en la estadística, con 70 puntos menos que el Diablo y 44 menos que el italiano.

El pasado ejercicio no fue nada sencillo para nadie en Suzuki, que perdió a su team manager un mes antes de comenzar la pretemporada: Davide Brivio, una de las piezas capitales del proyecto en MotoGP desde el regreso del constructor al campeonato (2015), firmó con el equipo Alpine de Fórmula 1. A esa salida del todo inesperada se sumó la desaceleración en la evolución de la GSX-RR. Sobre todo, en el aspecto relativo al motor, un hándicap que quedó bien claro desde la primera parada del calendario, en Qatar. Allí, Mir fue adelantado sobre la misma línea de meta por las Ducati de Johann Zarco y Pecco Bagnaia sin que pudiera hacer otra cosa que verlas pasar. Su frustración fue a más con el paso de los grandes premios, y le hizo llegar incluso a plantearse la posibilidad de cambiar de aires. Antes, no obstante, quiso darle una oportunidad a la compañía que apostó por él en 2018, cuando corría en Moto2, donde no pudo ganar ni una carrera.

A menos de un año para que su contrato expirara, para el balear era crucial comprobar que Suzuki seguía comprometida con su concurso en MotoGP, y eso pasaba por dos elementos que debían revisarse este invierno. En primer lugar, la contratación de un team manager que volviera a actuar como guía y foco para una tropa bastante desanimada por la falta de liderazgo. Esa carpeta se resolvió hace unos días con el anuncio de la incorporación de Livio Suppo. Y, evidentemente, la revitalización de la moto, básicamente inyectándole más potencia al motor. Pues bien, según reconoce el español en declaraciones a Motorsport.com, Suzuki ha reaccionado a lo grande, de modo que su prioridad es clara.

“Como dije en la pretemporada, quería ver cómo iba la nueva moto y qué pasaba con el team manager antes de pensar en la renovación. Veo que Suzuki ha hecho un gran esfuerzo en atender nuestras peticiones y, por tanto, mi prioridad será renovar. Mi representante se reunirá con Livio y Sahara para negociar los detalles”, declara Mir a Motorsport.com, antes de negar de forma rotunda haber mantenido ningún contacto con nadie.

“Esos rumores son totalmente falsos. No he recibido ninguna oferta porque no hemos negociado con nadie. Pedí [a Suzuki] una evolución de la moto y la contratación de un team manager, y la marca ha respondido a mis demandas. Por eso le voy a dar prioridad, aunque eso no significa que haya nada cerrado. No tengo ninguna prisa ni me preocupa mi futuro, dado que confío mucho en mi potencial. Seguro que tendré un buen equipo en 2023”, dice, a la vez que cataloga como “fake news” algunas informaciones que le situaban en la órbita de Honda y Yamaha.

Tanto en Sepang como en Mandalika, donde este febrero tuvieron lugar los ensayos invernales, el de Palma recuperó su mejor versión, por más que una inoportuna gastroenteritis le impidió rodar la última jornada en Indonesia. Este domingo, en Losail, donde todo arranca de nuevo, se ve en condiciones de volver a medirse en corto con los más rápidos.

“Este invierno he trabajado bien y me veo preparado para pelear por el título. Suzuki ha mejorado mucho la moto; tanto el motor como también otros aspectos. Tengo la sensación de que seremos competitivos desde el inicio”, remacha Mir.

