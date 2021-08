Mir: “Es un riesgo, pero quiero probar el holeshot lo antes posible”

Suzuki anunció esta semana que Joan Mir y Alex Rins contarían con el dispositivo regulador de altura trasero en el Gran Premio de Estiria, pero este viernes no estuvo disponible de inicio ya que no había llegado todavía a Austria. El paquete aterrizó en el Red Bull Ring a poco minutos del inicio del FP2, por lo que la pareja española se quedó sin montarlo.

Los técnicos de Suzuki esperan tenerlo todo listo para el tercer entrenamiento libre que se celebra el sábado por la mañana, y Mir no quiere esperar a probarlo.

"Creo que se tiene que probar, todo el mundo lo usa, eso quiere decir que funciona", señaló Mir. Es una situación de riesgo y podemos perdernos, pero la base que tenemos es buena, ahora no estamos mal y siempre se puede volver atrás. Es importante probarlo bien mañana, dar un paso adelante en firme, no con dudas. La labor mañana será probarlo lo mejor que se pueda y si hay dudas volvemos atrás. Al final es el primer prototipo y seguro que hay que trabajarlo”.

“No sabemos si funcionará, pero hasta que no lo probemos no lo sabremos. Hay que hacerlo y prefiero cuanto antes porque necesitamos mejorar la moto. Sabemos de lo que somos capaces con lo que tenemos, y si mejoramos un poco me veré más cerca de los demás. Con lo que tenemos ahora estamos más lejos, hay que ser realistas”.

“Tenemos una desventaja en aceleración en el sector 2 del circuito. Perdemos dos o tres décimas por vuelta y eso te hace ir a remolque. Ni yo ni Alex hemos montado el dispositivo, si Suzuki nos deja mañana, lo podremos usar por primera vez”.

Igual que Mir, su compañero Rins es partidario de montar este mismo sábado el nuevo dispositivo regulador de altura posterior en la Suzuki.

“El sistema llegó media hora antes de comenzar el segundo ensayo libre. Lo probaremos mañana”, explicó Rins. “Es el primer prototipo del dispositivo que hace Suzuki e incrementa el peso del conjunto. Nos tendremos que adaptar bien, porque el punto de frenada puede variar. Podemos ganar tres décimas al salir de la curva, pero también podemos perderlas en la frenada. El problema que tenemos para adelantar es que no llegamos ni a coger el rebufo de los demás. Esperemos que, con este sistema, podamos”.

(Antes de seguir leyendo, haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Joan Mir en el GP de Estiria 2021 de MotoGP)

Mir estuvo muy entonado desde el inicio en el Red Bull Ring, finalizando segundo y tercero en los dos primeros entrenamientos libres.

“Ha sido un día positivo. Me he encontrado bien en seco. En mojado me ha costado al principio, pero al final he encontrado el ritmo. Ha sido un buen punto de partida, pero mañana hay que seguir mejorando más”, resumió.

“No sé decir porque voy rápido aquí. Sobre el papel deberíamos sufrir por la aceleración. Hay varios factores. Los neumáticos también funcionan bien con nuestra moto. Al final es el paquete, el piloto es el mismo de siempre. Hay que aprovechar que aquí somos competitivos. Creo que en la segunda mitad de temporada hay circuitos buenos para nosotros. Este es bueno y a partir de aquí el año pasado empezamos a funcionar. Me gustaría hacer un buen resultado aquí. Tengo una espinita clavada y me gustaría reivindicar que se puede luchar aquí por la victoria”, remachó.