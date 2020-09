Mir: "Me gustaría estar luchando con Márquez"

Joan Mir ya es segundo del campeonato a solo ocho puntos de Fabio Quartararo. El balear se ha quedado como el principal rival del francés por el título de MotoGP tras el Gran Premio de Catalunya, con Maverick Viñales a 18 puntos y Andrea Dovizioso a 24.

Sin embargo, al piloto de Suzuki se le sigue resistiendo la victoria. En Barcelona, de nuevo, una mala clasificación el sábado le obligó a remontar en carrera, finalizando segundo a 0,928s de Quartararo.

El piloto de Palma, no obstante, ha podido sumar más puntos que nadie en los últimos cinco grandes premios –89 de 125–, a pesar de que la clasificación está siendo el talón de Aquiles de Suzuki.

"Todavía nos falta algo en la clasificación", admite Mir. "No puedo decir por qué, pero me cuesta conseguir agarre. Lo bueno es que siempre estamos ahí en carrera, aunque me gustaría poder ser más rápido en la clasificación. Empezar detrás es un desastre porque puede pasar cualquier cosa. No es que me despierte el domingo y sea mejor piloto. Trabajamos bien con el equipo todo el fin de semana. No creo que sea un tema personal, creo que está más relacionado con el trabajo que estamos haciendo como equipo".

En el horizonte se avecina un duelo con Quartararo de aquí a final de temporada, aunque el #36 mira más allá y ya piensa en medirse con Marc Marquez.

"Me gustaría hacerlo con Márquez, porque no está aquí ahora y es el que ha ganado los últimos años. Estaría bien luchar contra él", señaló.

