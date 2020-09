El de Palma suma 89 puntos en las cuatro últimas cinco últimas carreras, con cuatro podios, tres de ellos consecutivos contando el segundo puesto alcanzado este domingo en el Gran Premio de Catalunya.

“Estoy especialmente contento porque hoy hemos luchado también por la victoria. Seguramente es la carrera que menos nos ha faltado. Estoy muy contento por el equipo y por Suzuki. Es muy especial hacer un doblete, no recuerdo cuándo fue el último para la marca”, ha dicho en referencia al conseguido en 2007 por Hopkins y Vermeulen en San Marino.

Mir ha ido, como siempre, de menos a más. Saliendo octavo en parrilla, necesitó ir cogiendo el ritmo para llegar delante.

“Al principio nos costaba un poco con las gomas nuevas, luego me he tranquilizado y he buscado mi ritmo y he empezado a ir hacia delante. Aquí es difícil adelantar, pero lo hemos ido logrando. Creo que ha faltado muy poco para pasar a Fabio, que estaba bajando mucho su rendimiento al final, ha faltado muy poquito”, insistió

Pese a que la clasificación los sábados es el talón de Aquiles de Suzuki, la moto del domingo lo compensa.

“Compensa tener una moto que no va tanto el sábado. Es una moto muy equilibrada. Todas tienen algo bueno y malo. A nosotros nos cuesta un poquito más la clasificación pero ahora entiendo la moto y cómo ser competitivo en carrera. Nos falta dar un pasito los sábados para poder luchar por la victoria”, expuso Mir.

Aunque llegó a Barcelona a cuatro puntos del líder como cuarto de la general, ahora está a ocho, pero segundo ya solo detrás de Quartararo.

“El Mundial está ahí, pero sigo sin haber ganado una carrera. Estamos siempre ahí, sumando, muy cerquita del primero, pero no hemos ganado todavía y eso hay que lograrlo”, recordó.

“Estoy concentrado en intentar ganar carreras pero siguiendo en el podio. Los resultados están viniendo”.

Suzuki espera dar la estocada definitiva en el doblete de Aragón, pero antes hay que ir a Francia.

“Le Mans es muy frío, espero que tengamos sol, pero seguro que será complicado y con frío. Ese fin de semana será importante manejarlo bien para llegar a Aragón con buenas sensaciones, y de ahí a Valencia y Portimao”, última parada del campeonato en el que, ahora ya nadie duda, Mir tiene mucho que decir.

Las fotos de Joan Mir en el GP de Catalunya