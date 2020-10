Al igual que la temporada pasada, el circuito francés se le está atragantando al mallorquín, que, sin embargo, esta vez llega a la cita con opciones de pelear por todo.

Mir figura el segundo en la clasificación general del campeonato, a solo ocho puntos del líder, Fabio Quartararo, a quien le ha recuperado 40 puntos en las cinco últimas carreras. Sin embargo, todo parece dispuesto para que esa progresión sufra una severa desaceleración este domingo.

Ya no tanto por la distancia que en la parrilla separará al Diablo, autor de la pole, del español, que partirá desde la quinta fila. Sino más bien por las malas sensaciones que tiene encima de la moto como consecuencia de las bajas temperaturas que se dan en Le Mans. Esas que este sábado le llevaron al suelo a él y también a Alex Rins, su compañero, en su caso por partida doble.

“No me encuentro bien con la moto y eso está poniendo las cosas difíciles. Es complicado tener confianza si no sabes por qué te caes. Cuando pruebo algo me voy al suelo”, explicó Mir, que en este caso ve muy complicado poder llevar a cabo esas remontadas que le han convertido en el integrante más regular de la parrilla.

“No veo mañana estar en posición de podio porque las sensaciones no son buenas. No puedo calentar el neumático, no me siento bien, y no voy bien. Pero a peor no vamos a ir”, añadió el balear, que confía en el warm up y en un incremento de la temperatura, para poder darle la vuelta a la situación.

“Estamos trabajando en mejorar la confianza con bajas temperaturas. Lo pasamos muy mal en la primera curva a la izquierda, en la que pierdo medio segundo. Hay que encontrar la solución para ese primer sector. Solo que podamos encontrar dos décimas podremos hacer una buena carrera”, zanjó el #36.

