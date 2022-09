Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de 2020 se subirá el próximo viernes a la GSX-RR del equipo Suzuki en el arranque del Gran Premio de Aragón, que se celebra este fin de semana en MotorLand. El mismo corredor lo confirmó en el comunicado del equipo en la previa de la cita aragonesa.

Mir sufrió una fea caída en Austria y se perdió el Gran Premio de Misano y los test oficiales posteriores.

Tras guardar 15 días de reposo, tal y como dictaminaron los médicos, el piloto afrontó una rehabilitación que le ha llevado a recuperarse, prácticamente, por completo.

"El Team Suzuki Ecstar dará la bienvenida a Joan Mir de vuelta a la pista este fin de semana en España mientras el piloto continúa su recuperación de una lesión en el tobillo", explica el equipo en una nota difundida a primera hora de la tarde de este martes.

"Tras sufrir una fortísima caída en la primera vuelta del Gran Premio de Austria, el 21 de agosto, Mir tuvo una lesión en el hueso del astrágalo y en los ligamentos de su tobillo derecho. Siguiendo el consejo médico, Joan realizó 15 días de reposo y recuperación, perdiéndose el GP de San Marino. Ahora, tres semanas después de la caída, el piloto mallorquín ha consultado de nuevo con el Dr. Juan Garcías, y se siente preparado para volver a la acción tímidamente", añade.

"Antes de las primeras sesiones del fin de semana se llevarán a cabo nuevos controles médicos en el circuito, como es el protocolo habitual cuando un piloto vuelve de una lesión, pero Mir confía en poder rendir a un buen nivel".

El propio piloto confirma su presencia y explica en qué momento de forma se encuentra a tres días de subirse a la moto.

"Estoy muy contento de poder ir a Aragón, ¡no ha sido fácil perderse una carrera y verla por televisión en casa! Finalmente, me he recuperado bien de la lesión en el tobillo y creo que mi estado de forma estará en torno al 90% este fin de semana, lo que no está mal", apunta el corredor.

"Ya he podido probar a montar un poco en moto para comprobar las sensaciones, y aunque ahora me duele un poco, creo que el viernes me sentiré aún mejor. Puedo aguantar mi peso en ese tobillo, pero obviamente montar en una MotoGP es un poco diferente. De todos modos, quiero luchar y dar lo mejor de mí", zanja el dos veces campeón del mundo.

MotorLand Aragón es un trazado que siempre se ha dado bien a la GSX-RR, y en el que Alex Rins logró la victoria en 2020, por lo que el equipo confía en un buen resultado antes de acabar el año y cerrar la persiana como constructor en la categoría reina.

"Esta es una especie de carrera en casa para mí por mis conexiones familiares con la región, y siempre es especial venir aquí y disfrutar del ambiente del público. El circuito en sí es bastante estrecho y técnico, pero se adapta a mi estilo y a nuestra moto. Tengo muchos recuerdos felices de los últimos años, incluyendo mi victoria aquí en 2020, y estoy más decidido que nunca a traer a Suzuki, y a mí mismo, un resultado de primera este fin de semana", añade, por su parte, Rins.