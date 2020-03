Mir: “El apretado final de temporada será desafío más mental que físico”

A la espera de nuevos acontecimientos que podrían dejar en suspenso las carreras de MotoGP previstas para el mes de mayo (Jerez, Le Mans y Mugello), el calendario provisional prevé que entre el 27 de septiembre y el 29 de noviembre se corran, en total, ocho grandes premios, lo que, sin duda, significará un verdadero desafío para los pilotos.

“Será un final de temporada difícil y tendremos que aprovechar al máximo cada carrera, con poco tiempo para descansar entre medias, y será especialmente difícil desde un punto de vista mental. Físicamente podemos manejarlo, pero mentalmente nos pondrá a prueba a todos. Pero como mencioné, el deporte es secundario ahora mismo y lo primero en lo que debemos centrarnos es en nuestra salud”, explica el piloto de Suzuki Joan Mir, de 22 años.

El mallorquín, que afronta este año su segunda temporada en MotoGP, vive la crisis global generada por el brote de coronavirus desde su domicilio de Andorra, donde está confinado y sigue el día a día.

“Estoy extremadamente sorprendido por la evolución del virus en todo el mundo y todo el daño que está causando a miles de familias. Sinceramente, es triste y una gran pena lo que estamos pasando, todo lo que podemos hacer es mantenernos fuertes y estar unidos”, recomienda.

“Veo las noticias para tratar de entender un poco más la situación, pero prefiero no obsesionarme, pero sigo todo con cuidado y confío en los expertos: creo que tomarán las mejores decisiones para todos”, añade.

Ante la imposibilidad de saber a ciencia cierta cuándo va a arrancar la temporada, Mir intenta entrenarse con normalidad, adaptándose a la situación.

“Trato de continuar con la ‘vida normal’, pero es evidente que los pilotos no podemos entrenar como antes porque tenemos restricciones. No se puede entrenar con la moto, así que trato de hacerlo en casa en un pequeño gimnasio que tengo. Intento tomarlo día a día con la mayor paciencia posible”.

Mir tuvo un difícil año de debut en MotoGP, al sufrir una grave lesión en Brno durante un test al día siguiente del GP de la República Checa, que le dejó varias semanas fuera de combate. Una experiencia que ahora le vale para tomarse la actual tesitura con más calma.

“Tenemos que tener muy claro que la salud es más importante que cualquier otra cosa. Tengo la experiencia reciente del accidente del año pasado en Brno, que me enseñó mucho y me mostró cuánto valor tiene la salud, porque sin salud no tenemos nada. Es más importante que la fama, el dinero o cualquier otra cosa. Al final, esto es un deporte, un espectáculo, y eso es todo. Pero la salud y la familia son cosas esenciales en la vida de cualquiera”, subraya convencido el de Palma.

De momento, el Mundial, los equipos y los pilotos trabajan con la previsión de comenzar el campeonato el 3 de mayo en Jerez, aunque ahora mismo ya casi nadie duda de que el calendario volverá a modificarse.

“Intento no pensar demasiado en los cambios en el calendario. Aún no se ha decidido nada, las cosas parecen cambiar de un día para otro y la evolución del virus parece empeorar. Sé que Dorna está haciendo un gran trabajo, confío en su gestión de la situación, y espero que esto termine lo antes posible y podamos reanudar nuestra vida normal”.

Pese a su juventud y ser un deportista acostumbrado a la máxima actividad, Mir trata de llevar lo mejor posible la necesidad de estar confinados en casa.

“Es difícil controlar la cabeza cuando de repente te dicen que no puedes hacer lo que más amas en la vida. Pero luego te das cuenta rápidamente de la gravedad de la situación y te calmas. La paciencia es muy importante”.

“Realmente me gusta estar en casa y estoy tratando de aprovecharlo al máximo. Siento que los pilotos debemos ser un ejemplo y quedarnos en casa por el bien de todos”, zanja el balear.