Miller dice que sigue "dándose cabezazos contra la pared" con la KTM

El pasado Gran Premio de Japón de MotoGP tuvo altibajos para KTM. La referencia de la casa de Mattighofen volvió a ser Pedro Acosta, delante en la parrilla de salida y también en las dos carreras del fin de semana. Sin embargo, el 'Tiburón de Mazarrón' no pudo rematar la faena: se fue al suelo tanto el sábado como el domingo y no pudo conseguir ningún punto, y eso que en la sprint estaba acariciando su primera victoria en la categoría reina.

A los pilotos del equipo oficial les fue peor. Pese a que trataron de mostrarse delante, Brad Binder se vio relegado a la sexta posición en la línea de meta, a 18 segundos del ganador, Pecco Bagnaia. Para Jack Miller la situación fue aún más compleja, finalizó décimo a más de 30 segundos de la mejor de las Ducati. Todo un mundo.

Tanto el sudafricano como el australiano se han quejado durante esta temporada 2024 de los problemas de vibraciones que les han afectado en la RC16, que llegaron como consecuencia del nuevo neumático trasero de Michelin para esta campaña. Y, para Miller, volvieron a ser especialmente recurrentes en el circuito de Motegi. Durante el fin de semana, el australiano, que se prepara para su marcha a Pramac antes de que finalice el curso, explicó en repetidas ocasiones lo que le sucedía.

"Tuve problemas con el chattering, con las vibraciones", explicó el australiano tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en Japón. "Cuando intentaba mantener la velocidad en la curva 3, en cuanto llegaba a la trazada, la moto decía, 'no más'. Eso me pasa constantemente. Intento encontrar una maldita manera de evitarlo, pero no encuentro la solución".

Por consiguiente, el piloto de Townsville detalló que su rendimiento se vio afectado, ya que no pudo encontrar una respuesta técnica en la moto: "Trataba de mantener algo de velocidad, así que intentaba no acelerar tan fuerte saliendo [de las curvas], y no era muy rápido. Me pone de los nervios, porque siguen apareciendo los mismos problemas y no puedo hacer nada. Cuando no paras de darte cabezazos contra la pared, buscas una solución".

En la propia sesión de clasificación, la realización internacional de MotoGP mostró unas imágenes a cámara lenta de cómo las vibraciones estaban afectando al #43. Pero a pesar de que se ven tan claramente, a Miller esta cuestión le sigue trayendo por el camino de la amargura.

"Esta ha sido mi vida durante diez meses, no hemos sido capaces de corregirlo. Es genial verlo a cámara lenta, porque a velocidad normal no te das cuenta. El basculante está sometido a mucha tensión. Es genial para los ingenieros verlo claramente a cámara lenta. No me estoy inventando esta mierda, lleva pasando diez meses, desde que tenemos este neumático, y no he encontrado una solución, como habéis visto".

"La solución es intentar seguir adelante, pero es como seguir dándote cabezazos contra la pared. Hicimos otro cambio radical en el equilibrio de la moto el sábado, y eso parece calmar las vibraciones un poco, pero seguía ahí en el último sector, en la doble curva de izquierdas", siguió un Miller que, antes de finalizar, se lamentó: "Aún nos queda trabajo por hacer".