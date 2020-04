Miller explica la historia del 'shoey': un vacile a Honda tras multa

Miller firmó directamente con Honda un contrato de tres años para unirse al equipo satélite LCR en la temporada 2015 de MotoGP, tras haber corrido en Moto3 el año anterior.

Sufrió con la RC213V-RS, y también se creó una reputación negativa dentro de Honda por su comportamiento fuera de la pista.

En 2016 pasó al Marc VDS y a un prototipo RC213V que en teoría se lo pondría más fácil. Y, aunque no fue sencillo, logró una sorprendente victoria en Holanda, que era su primer triunfo en la máxima categoría y el primero de un piloto de un equipo satélite en una década.

En el podio, lo celebró bebiendo champán de su bota, algo que pronto copió el piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo, al que se le atribuyó erróneamente la idea original.

Miller comentó esa celebración al volver a ver la carrera de Assen 2016 en BT Sport, y dijo: "Fue una leve indirecta, porque tuve problemas en mi primer año en MotoGP por mal comportamiento y demás".

“Una noche, Honda me multó por hacer el 'shoey' en una fiesta. Cuando gané, pensé '¡bueno, no pueden multarme por esto!".

Las fuertes lluvias durante el GP de Holanda 2016 obligaron a detener la carrera, y Miller admitió que no le preocupaba que no se reanudara la prueba, ya que era séptimo.

"Cuando llegó la lluvia a mitad de carrera, cayó mucha", recordó. "Nunca he visto una lluvia como esa".

“En la recta trasera de Assen probablemente había dos pulgadas de agua estancada en la pista".

"Y al pasar por ahí con una moto con tanta potencia, giraba la rueda y no podías abrir el acelerador. Era bastante miedoso".

“Sinceramente me gustaba el resultado cuando sacaron la bandera roja. Yo era séptimo, creo, y pensé 'lo acepto, y estaré tan feliz como una lombriz".

"Luego me dijeron que tenía que volver a salir, y yo estaba en plan 'no quiero salir, ya soy séptimo, me quedo este resultado".

Miller sumó cinco podios el año pasado en Pramac Ducati, apoyado por el equipo oficial, camino al octavo puesto en el mundial, y es uno de los favoritos para llevar una de las dos Desmosedici oficiales en 2021.