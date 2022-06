Miller critica su sanción "de mierda" por obstaculizar a Viñales

Cargar el reproductor de audio

Jack Miller recibió una sanción por conducir más lento de lo habitual en la línea de carrera durante la clasificación del sábado en Assen después de sufrir un accidente, con Maverick Viñales a punto de llevárselo por delante mientras empujaba en una de sus vueltas rápidas.

A pesar de que Miller se defendió ante los comisarios, se vio obligado a cumplir con una long lap (penalización de vuelta larga) en la carrera del domingo, lo que le hizo caer del sexto al décimo puesto.

El de Ducati pudo remontar hasta la sexta posición en el momento de cruzar la bandera a cuadros, pero quedó fuera de la lucha por el cuarto puesto en la última curva cuando Aleix Espargaró les adelantó a él y Brad Binder en la misma curva con un movimiento asombroso.

"Fue una sorpresa buena estar ahí en la pelea, teniendo en cuenta la llamada de mierda que recibí de los comisarios", dijo Miller visiblemente enfadado.

"No me rendí hasta el final, me esforcé lo máximo posible. Pude atrapar a Maverick (tercero, en la última posición del podio) pero cometí un pequeño error al intentar adelantarle".

"Llegué muy cerca en la curva rápida, mi velocidad era mayor a la salida y esperaba que cuando él abriese el acelerador, acelerara más, pero no aceleró nada".

"Entonces, tuve que levantar la moto muy rápido para evitar [el accidente] y cuando lo hice, comenzó a moverse mucho".

"Estoy muy contento con la carrera hasta la última vuelta, porque ahí podría haber hecho las cosas mejor, pero así son las cosas. Nos tocamos [con Binder], no tenía dónde ir y no me lo esperaba, pero fue mi culpa, asumo toda la responsabilidad por eso".

Binder, de KTM, cruzó la línea quinto y también fue testigo del doble adelantamiento de Espargaró sobre él y Miller, mientras restaba importancia al contacto con el piloto australiano.

"Intenté pasar a Jack porque parecía que estaba sufriendo problemas con los neumáticos o algo así, y en la última vuelta parecía que también estaba teniendo problemas con el acelerador", explicó Binder.

"Me puse justo detrás y fui a por todas para adelantarlo. Tan pronto como me metí por dentro, vi que estaba muy cerca del límite del vértice [de la curva] y vi la otra moto".

"Me ayudé con la pierna y de alguna manera intenté mantenerme lo más cerca posible de él, pero obviamente tan pronto como me levanté, me fui directamente contra Jack".

"Entonces, estaba en medio de un sándwich".

"Para ser sincero, me quito el sombrero ante él [Aleix Espargaró]. Estaba calentando el terreno para adelantar a Jack y de alguna manera nos sorprendió a los dos, fue jodidamente increíble", concluyó.