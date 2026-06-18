Michelin desgrana sus elecciones de neumáticos para Brno en MotoGP

Históricamente, la de Brno era la carrera que reavivaba las hostilidades tras la pausa veraniega de MotoGP, y que a menudo daba inicio al efecto dominó del mercado de fichajes entre los pilotos. Después de varias temporadas de ausencia, el técnico trazado checo volvió al calendario de la categoría reina la pasada temporada, pero ahora como una de las últimas citas que preceden al parón de julio. De hecho, este año, el Gran Premio de la República Checa ha sido trasladado incluso al mes de junio, como novena cita de 2026.

Las condiciones, sin embargo, no deberían ser muy diferentes respecto a las encontradas hace 11 meses. Y la esperanza es que también el asfalto, que apenas tiene un año de vida, pueda seguir ofreciendo un buen agarre, como explicó el responsable de Michelin, Piero Taramasso, en una entrevista a la edición italiana de Motorsport.com, para desgranar el fin de semana que nos espera desde el punto de vista de los neumáticos.

"Brno volvió al calendario el año pasado, después de 5 años de ausencia, así que el asfalto acababa de ser renovado y las prestaciones eran muy buenas. También el agarre de la pista era bueno, había poco desgaste y, cuando las condiciones son estas, la diferencia entre los distintos compuestos se reduce", empezó diciendo Taramasso.

Pregunta: A la luz de esto, ¿qué tipo de elecciones habéis hecho para el fin de semana en Brno?

Respuesta: "Al haber un asfalto nuevo, el año pasado llevamos tres opciones tanto de neumático delantero como de trasero, pero nadie usó los dos compuestos más duros. Esto nos hizo muy sencilla la elección para este año, porque ha bastado con eliminarlos, confirmando el blando y el medio, simétricos delante y asimétricos detrás, con el flanco izquierdo más blando. Además, en 2025 también tuvimos ocasión de rodar en mojado, así que tenemos información sobre todas las especificaciones que tendremos a disposición este fin de semana".

P: El año pasado las elecciones de los pilotos fueron bastante claras...

R: "Esta es una pista mucho más rápida que Balaton Park, en cierto sentido podemos decir que es más parecida a Mugello, porque hay muchas variaciones de altura y también bastantes curvas rápidas, y cambios de dirección. Por lo tanto, es una pista que requiere, sobre todo, estabilidad, y de hecho la combinación más utilizada fue la de dos neumáticos medios. En 2025, ya en la carrera sprint fueron bastantes los pilotos que optaron por dicha elección. Entre otras cosas, las temperaturas deberían ser bastante altas, y estas condiciones podrían llevar a los neumáticos a sobrecalentarse y a moverse, así que la goma media es la solución que puede ofrecer más 'feeling' y más estabilidad".

"Este año vamos a Brno un poco antes que en 2025, pero las previsiones meteorológicas hablan de sol y temperaturas en torno a los 30 grados. Por lo tanto, las de la pista podrían alcanzar en torno a los 50-55 ºC: al final serían condiciones muy similares a las del año pasado".

P: A estas alturas, es normal esperar elecciones de neumáticos alineadas por parte de todos los pilotos.

R: "El año pasado había poca diferencia entre el blando y el medio. El neumático trasero blando ofrecía solo un poco más de agarre inicial en el flanco izquierdo, pero a nivel de prestaciones eran realmente similares. Además, también había pilotos que decían que este extra de agarre en la izquierda acababa haciendo que la moto fuera incluso más nerviosa en aceleración. En cambio, con la goma media el comportamiento de la moto tiende a ser más lineal, por lo que a menudo los pilotos lo prefieren".

Piero Taramasso, Michelin Foto de: Michelin

P: Demos un paso atrás al Gran Premio de Hungría, que se disputó en Balaton Park, un circuito difícil aparentemente para albergar MotoGP.

R: "Digamos que en Balaton Park no atrajimos a un gran público, pero para nosotros fue bien desde el punto de vista de los neumáticos. Respecto al año pasado, enseguida notamos que la pista tenía poco agarre en general, sobre todo en los tramos en los que se había rehecho el asfalto, en la curva 1 y en la 7; estaba bastante deslizante y siguió así durante todo el fin de semana. Así que los pilotos tuvieron que trabajar prestando especial atención a estos dos puntos. Para los neumáticos, el tema general fue el calentamiento, porque no era sencillo meter las gomas a temperatura en las primeras vueltas, precisamente porque faltaba un poco la 'mordiente' del asfalto. Y era así tanto con la blanda como con la media".

P: Sin embargo, el agarre del asfalto ya cayó mucho, si se considera que ha sido solo el segundo año que se ha ido a Balaton Park.

R: "Exacto, en 2025 el asfalto era nuevo, el agarre era bueno y por lo tanto también era bajo el desgaste. Este año no sabemos por qué se produjo esta inversión en la tendencia, también porque estaban las temperaturas adecuadas. Además, no creo que el circuito se utilice demasiado a lo largo del año. Probablemente se deba a la mezcla que utilizaron para realizar el reasfaltado.

"Los tiempos respecto a 2025 fueron un poco más lentos, pero la constancia fue buena, tanto con el neumático blando como con el medio. Delante, se vio enseguida que la elección correcta era el medio, de hecho fue elegido por todos tanto para la sprint como para la carrera larga. Al fin y al cabo, en una pista de 'stop and go', es normal que los pilotos busquen más apoyo y más estabilidad en frenada".

"En la sprint, todos cogieron el blando trasero, mientras que en la carrera larga las elecciones se diferenciaron entre neumático medio y blando, porque incluso con el blando no había problemas de desgaste. De hecho, la mayoría eligió precisamente este último, pero varios pilotos que terminaron en las primeras posiciones llevaban el medio, como Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Diogo Moreira".

P: Por desgracia, la carrera también estuvo marcada por el incidente provocado en la primera curva por Jorge Martín.

R: "Sí, por desgracia eliminó de inmediato a cinco de los pilotos más rápidos. En la curva 1 había que tener cuidado porque, como decía antes, ya se había visto que era un punto crítico. A pesar de esto, y a pesar de que Balaton es un circuito que hace que los adelantamientos sean particularmente difíciles, asistimos a un bonito duelo por la victoria entre Márquez y Acosta, que ofrecieron espectáculo. Así que la carrera larga fue más agradable que la aprint. Luego terminó con la victoria de Marc, y es bonito verlo volver a lo más alto podio después de lo que ha pasado".