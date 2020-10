Viñales: "Hay que contar con Nakagami, pero veo complicado que pelee por el título"

El piloto de Yamaha afronta las últimas cuatro carreras de la temporada a 15 puntos del liderato y con sus opciones de ser campeón intactas. Viñales insiste en su discurso de no tener nada que perder y avisa que se la jugará para intentar volver a estar delante en los primeros metros de la carrera este domingo.

"Todo pasa por la primera curva, pero no tengo nada que perder, así que entraré a tope. En esta pista me siento mucho más preparado para la carrera que para una vuelta. No he solucionado todos los problemas de la semana pasada, pero casi todos. Solo me falta la última curva, perdemos mucho en el cuarto sector. El domingo pasado terminé cuarto, pero me quedé contento porque lo dimos todo", dijo Viñales tras la clasificación del Gran Premio de Teruel.

Los rivales al título del de Roses (Girona) partirán por detrás de él. El mejor fue Fabio Quartararo, sexto, mientras que Joan Mir (12º) y Andrea Dovizioso (17º) están obligados a remontar.

"Solo me fijo en mí, pero evidentemente es bueno que los favoritos para el título estén detrás", indicó.

Con 100 puntos por disputarse, hay quien empieza a meter en esa quiniela de candidatos a Takaaki Nakagami, que se encuentra a 29 de Mir y que este sábado logró la pole.

"Hay que contar con Taka, pero veo complicado que pelee por el título porque los tres de delante deberían cometer un error. Si es él el que lidera, pues que tire", zanjó.

