Viñales: “No fue fácil renovar con Yamaha”

Viñales afronta su cuarta temporada en Yamaha con la renovación para 2021 y 2022 en el bolsillo, una situación que combinada con los acontecimientos que llevarán a Fabio Quartararo al box oficial el próximo año en sustitución de Valentino Rossi, convierten al joven piloto de Roses en la punta de lanza del proyecto de la fábrica de Iwata.

“No fue fácil renovar con Yamaha porque antes tuve que clarificar algunos puntos con ellos. Hemos creado un equipo muy potente en el que cada persona cuenta, y eso ha tenido un gran peso”, explicaba este jueves en Sepang el piloto, tras la presentación de la escudería.

Por si te lo perdiste: Yamaha presenta la M1 de 2020 con Viñales, Rossi y Lorenzo

El español avalaba la decisión tomada por Yamaha, fundamentándola en los resultados.

“En los últimos dos años hemos sido los únicos que hemos ganado carreras con la M1. Me sorprendió el esfuerzo que han hecho. Para Yamaha era muy importante seguir con un piloto que conoce esta moto”, argumentó.

Una confianza que ahora el piloto debe tratar de devolver con resultados.

“Este año me siento mucho más preparado que los años anteriores”.

Una de las novedades para 2020 son los nuevos neumáticos Michelin, con una características que pueden ayudar a mejorar la tracción y el agarre.

“Desde las primeras vueltas que di con las nuevas gomas me sentí bien”.

Sobre las claves donde debe residir la mejora de resultados, Maverick apunta a las salidas.

“Hay que tratar de salir el primero o el segundo en parrilla, porque siempre que lo he hecho ha ido bien y he sido competitivo”.

Para ello espera poder contar con el sistema implementado el año pasado por Ducati en las salidas, que baja la moto para conseguir un mejor agarre.

“Espero que tengamos el holeshot para la primera carrera”.

Sobre la presión que tendrá a partir de ahora, Mack no la rehúye.

“Me siento bien teniendo la presión, de hecho me va peor cuando no la tengo. Que Yamaha me de la responsabilidad que me han dado es bueno”.

Sobre su objetivo, la meta sigue siendo la corona mundial.

“Este año es una gran oportunidad para pelear por el Mundial. Tengo tres oportunidades para conseguirlo”, zanjó.

↓ La nueva moto de Viñales ↓