Viñales: "Solamente puedo seguir a las Yamaha y no me van a dejar"

Sepang.- Maverick Viñales se puso primero en su última vuelta cronometrada justo cuando acababa de caer la bandera a cuadros y no pudo hacer un último intento. En ese momento parecía que se podía llevar la pole, pero entonces Fabio Quartararo se sacó un tercer parcial tremendo y se la arrebató.

El español, al contrario que la mayoría hizo su tiempo con el neumático medio en lugar del blando, un detalle que pudo resultar decisivo.

"Aposté por la goma media porque me sentía muy bien con ella. Otra vuelta al blando me habría podido dar algo más", dijo Viñales.

Así, el francés sumó su quinta pole de la temporada, el que más de los pilotos de Yamaha.

"Está claro que Fabio sabe sacar el máximo rendimiento a una vuelta. Eso es importante aprenderlo", apunta.

Después de dominar con mano de hierro los entrenamientos en Australia y caerse en la última vuelta cuando peleaba por la victoria, este fin de semana está aún más motivado.

"La caída de Australia me hizo llegar aquí con más ganas. En Phillip Island puedo sacar siempre un extra. Esta es una pista complicada, pero me veo fuerte. Me dio mucha confianza. Para mí es muy importante el podio. Nunca he estado en él. Si tengo oportunidad para pelear por la carrera, lo haré. Marc probablemente se pondrá rápidamente delante", indica.

El catalán tuvo un rifirrafe con Marc Márquez en el FP4 cuando su compatriota quiso cogerle la rueda sin éxito. El de Honda intentó lo propio con Fabio Quartararo en la Q2 y acabó en el suelo. Viñales, fue preguntado por el incidente y no dio su opinión porque aún no había visto lo sucedido. A continuación le preguntaron por qué él no acostumbra a coger la rueda de nadie cuando en su época de Suzuki se le vio varias veces siguiendo a Valentino Rossi.

"Ahora estamos en el mismo equipo, cambia la cosa. No he tenido la oportunidad de seguir muchos pilotos. Yo las únicas motos que puedo seguir son las Yamaha y no me van a dejar. Las demás hacen líneas muy distintas y me desconcentran un poco", concluye.