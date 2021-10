Martín: “No tiene sentido que me penalizaran, fue injusto”

El joven piloto de Ducati-Pramac estuvo a punto este domingo de conseguir su cuarto podio en la temporada de debut en la clase reina. Jorge Martín, ganador en el Gran Premio de Estiria y tercero en Doha y Austria, además de acumular ya tres pole position, cruzó la meta quinto en la prueba de Austin, pero estuvo 14 de las 20 vueltas de la carrera en posición de podio.

El madrileño, pese a estar condicionado por sus problemas en el bíceps del brazo derecho y por las duras condiciones vividas en Austin, logró colocarse tercero en el cuarto giro, y se mantuvo sólidamente ahí hasta los tres últimos.

Cuando se había cumplido la vuelta 16, Martín sufrió una salida de pista, saltándose una chicane y perdiendo casi un segundo de la ventaja que tenía sobre el cuarto clasificado, Pecco Bagnaia.

Dirección de Carrera decidió sancionarle con una Long Lap (vuelta larga), que cumplió en el último giro y que le costó perder dos posiciones y acabar quinto.

“Hemos estado bastante cerca del podio y seguramente lo hubiera podido conseguir, lo tenía todo bastante bajo control, la pena es que he tenido un susto que me hizo saltar la chicane. Al final de la carrera tenía muchos agujeros en el neumático, también sufrimos mucho chattering (rebote) y todo ello sumado al estado físico ha contribuido a que perdiera la posición con Pecco”, explicó el corredor a pregunta de Motorsport.com.

Aunque Bagnaia adelantó a Martín antes de cumplir la sanción, el español perdió cualquier opción de pelear el podio al tener que hacer la vuelta larga, tras la cual se vio además superado por Alex Rins.

“Para empezar, no tiene sentido que si tienes un susto y te vas recto, que ya estás perdiendo tiempo, encima te penalicen. El problema es que he cortado y justo estaba ya en el primer sector, no he podido ralentizar más, simplemente he perdido 8 décimas respecto a mi mejor tiempo y (según la norma) hay que perder un segundo. Así que por solo dos décimas he tenido que hacer la Long Lap”, continuó explicando el de Pramac-Ducati.

La sensación de Martín es que no tendría que haber sido castigado, ya que la pérdida de tiempo por el error cometido era suficiente.

“La sanción es injusta, pero más que nada porque no he cortado (voluntariamente), sino que he tenido un susto y no me ha quedado otra opción, y por eso lo veo injusto. Pero bueno, Dirección de Carrera no está muy fina últimamente y no podemos hacer nada”, dijo en tono critico.

Durante la carrera se pudo ver cómo el compañero de Bagnaia, Jack Miller, la cedió la plaza, un gesto del australiano hacia el italiano que sigue con opciones, aunque mínimas, de jugarse el Mundial.

Pese a tener contrato con Ducati y trato de piloto oficial, Martín no considera que él tuviera que hace un gesto similar.

“No había órdenes de equipo, así que en el caso de haber llegado juntos al final y no haber tenido que hacer la Long Lap, lo habría intentado, habría tratado de adelantarle. Seguramente, sin el fallo que cometí en la salida de pista no me habría recuperado tanto (Bagnaia) y creo que el podio era nuestro, pero de haber llegado a la última vuelta teniendo opciones lo habría intentado seguro. Al final él no es mi equipo y no había ninguna orden”, dejo claro el madrileño, que pelea por ser mejor rookie del año en su debut en MotoGP.

Por último, Martín valoró también la sanción ejemplar recibida por Deniz Oncu y, a diferencia de la corriente más generalizada, el campeón del mundo de Moto3 de 2016 reparte más las responsabilidades del accidente.

“He visto la acción, es difícil. En Moto3 siempre buscan el rebufo. Quizá tendría que haber estado más atento el piloto que tenía al lado (Jeremy Alcoba), que le ha dejado sin espacio. Y también (la sanción) se ve afectada por la situación en la que estamos, por cómo está siendo el año con los accidentes y para dar ejemplo a los pequeños en Moto3, que tienen que ir con más cuidado y no hacer este tipo de maniobras. Lo veo, no lógico pero sí es un buen ejemplo para el resto”, zanjó el chico de San Sebatian de los Reyes.