Martín 'regala' a Ducati los argumentos para apostarlo todo a Bagnaia

"Si alguien piensa que una fábrica va a permitir que un piloto de un equipo satélite le gane el Mundial, es que no tiene ni idea de dónde está", aseguró a quien escribe estas líneas un ex piloto y, actualmente, team manager de un equipo oficial del campeonato del mundo de MotoGP. Y eso fue antes de que Jorge Martín entendiera que Ducati prefería a Marc Márquez antes que a él y tomara la decisión de fichar por Aprilia. "Nunca le van a dejar llevarse el número 1 a otra fábrica, y menos italiana", dice gente que lleva muchos años en el paddock. Sin embargo, y pese a todos estos argumentos, nunca nadie ha podido decir (y mucho menos demostrar) que Ducati no haya dada a Martín las mismas armas que al resto de sus pilotos oficiales.

Desde Ducati, desde Pramac y desde el propio piloto, siempre han mantenido que tenían, unos la responsabilidad y otros la promesa, de que nada iba a cambiar, de que Jorge iba a tener lo mejor, igual que Peco Bagnaia y Enea Bastianini, hasta la última carrera.

Hasta ahora, Martín se había mostrado como un piloto muy sólido, con algunos errores, como la caída en la sprint de Misano o la de Jerez, cuando se fue al suelo también liderando la carrera del domingo. Fallos que, sin embargo, no le habían apartado del liderato del campeonato ni habían debilitado su imagen de potencial candidato al título.

Quedan once (o quizá diez, ya veremos) grandes premios por delante, 370 puntos o más y, en condiciones normales, esta diferencia de 10 puntos no debería ser, ni mucho menos, definitiva, pero la impresión, la percepción, es bien diferente, la forma en que se están sucediendo las cosas llevan a pensar que lejos de consolidarse, Martín no está logrando gestionar la presión, tanto de luchar por la corona como la que ha ejercido Bagnaia en las últimas cuatro carreras, todas ganadas por el italiano.

Desde su caída en la sprint de Barcelona, Pecco ha sumado cuatro victoria consecutivas en domingo, dos en sábado (Mugello y Assen) y un segundo puesto en la sprint de Sachsenring. Eso quiere decir que de los últimos 136 puntos en juego, el italiano ha sumado 131, ha dado caza a Martín y le ha apartado del liderato antes de las vacaciones, un momento especialmente sensible a nivel psicológico.

En Ducati ya tienen a su campeón

Uno puede pensar que siendo Pecco italiano, piloto oficial de Ducati con contrato hasta 2026, bicampeón del mundo los dos últimos años y líder del actual certamen, por qué en Bolonia iban a apoyar a un español, piloto de un equipo que tiene un acuerdo con Yamaha para el año que viene, y que si gana el Mundial se lleva el #1 a la máxima competencia (Gruppo Piaggio). Podría parecer que no tiene lógica, y quizá no la tenga. Pero en Ducati han entendido que ellos tienen a su campeón, que es Pecco, y el compromiso de apoyar a Martín hasta el final, un deber que, ahora mismo, no parece que vaya a poner en peligro el éxito de la tercera corona para Pecco.

Para Ducati, relajar el apoyo a Martín podría ser contraproducente a nivel de imagen de marca, pero con el error del domingo, Jorge 'regaló' la victoria a Pecco y los argumentos a Ducati para que la fábrica vuelque todos sus esfuerzos en el bicampeón. Que, de paso, ha demostrado que es, actualmente, el piloto en mejor forma de la parrilla de MotoGP, por no decir el mejor actualmente en términos absolutos, y que ha demostrado estar preparado para afrontar la llegada de Marc Márquez a su jardín.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Nadie en Ducati le va a dar una pieza rota o le va a quitar potencia a la moto de Martín, eso es evidente, pero ya entre los ejecutivos de Bolonia reina el convencimiento de que 'acertaron' en su elección entre el madrileño y Márquez, y que ahora deben centrarse en 'sus pilotos'. El madrileño será uno más de los satélite, a la espera de que se acabe el curso y se vaya a Aprilia.

Una caída que "marcara un antes y un después"

El de Pramac admitió que la caída del domingo "marcará un antes y un después", seguramente lo decía en otros términos, pero vale también para el cariño que va a recibir de Ducati y, por extensión, el que recibirá Pramac en sus últimos cuatro meses como socio de la casa de Bolonia, tras 20 años de relación.

"Fue frustrante caer después de 27 vueltas liderando y duele, será difícil de aceptar pero no queda otra, hay que levantarse de esto, es un momento importante en mi carrera para entender por qué me pasa esto, porque ya van dos carreras este año que me caigo cuando estoy liderando y en una situación muy similar. Hay algo ahí que no sé si es a nivel mental o a nivel de conducción, pero no me queda otra que levantarme y seguir peleando, analizar con frialdad qué ha pasado y enfocar en volver a dar mi mejor versión", dijo Jorge tras la carrera, admitiendo que podía haber un factor 'mental' por la enorme presión de luchar por el campeonato.

"No, no creo que sea (un problema) ni de motivación, ni nada. Ni dos vueltas antes de caer era el rey del paddock, ni ahora tampoco soy el peor, son cosas que pueden pasar, pero tengo que ver con frialdad qué es, porque ahora mismo no lo sé y no podría decirlo, pero tanto la caída de Jerez, como Mugello o esta han sido idénticas: tocar el freno entrando a curva de derechas. Algo hay que no sé que pasa y a falta de dos vueltas, cuando ya lo tenía prácticamente hecho y bastante controlado", abundó.

Aunque Bagnaia aseguró que su éxito fue presionar a Martín hasta hacerle caer, el español no lo ve igual. "Estaba pilotando bien y tenía ritmo, tenía controlado a Pecco, tenía ese 0.5 y podía seguir manteniéndolo en esa última vuelta. Está claro que los dos íbamos bastante al límite, pero bueno, creo que he pilotado bien", hasta la caída.

Aunque admitió que "duele, obviamente", añadió que "esto no es el fin del mundo", tratando de animarse, aunque todo esto llega en el peor momento, junto cuando llega un parón de tres semanas en las que se pueden dar mil vueltas a la cabeza.

"No, eso es lo de menos, al final son tres semanas para ver qué ha fallado y ver la oportunidad, ver en qué mejorar. Prefiero que me pase ahora que en Malasia y es mejor tener este tiempo para ver el porqué", explicó Martín, que tras la caída, al llegar al box dio un puñetazo que casi tira la estructura.

"Es muy frustrante. Lo he pasado mal en el camión y no es fácil asimilar estas cosas. Muchas veces no sabes cómo asimilarlas. Al final puedes dar un puñetazo, que lo he hecho, puedes ponerte a llorar, pero tampoco sirve de nada. Se trata de que al final hay que soltarlo, tiene que salir. Hay que aceptarlo y mirar hacia adelante y nada más. Me centraré mucho en mejorar y corregir estos errores y volveré a estar donde tengo que estar. Volveré a ganar y todo esto será una anécdota", aseguró antes de concluir con una frase interesante: "Es una oportunidad para seguir trabajando y para ver la realidad como en realidad es".