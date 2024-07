Bagnaia: "Hoy Martín también era más rápido; pero creo que iba a haber una buena lucha"

Aunque se le escapó la victoria en la carrera al sprint, Pecco Bagnaia tenía un ritmo muy fuerte en Sachsenring, suficiente como para luchar por la victoria en la carrera larga de este domingo. Lo demostró en el Warm Up de la mañana. Y lo cierto es que el vigente campeón del mundo planteó una carrera muy inteligente para tratar de alcanzar el triunfo final.

El piloto de Ducati reservó neumáticos en la primera mitad de la prueba, lo que le hizo caer a la tercera posición tras Jorge Martín y Franco Morbidelli. Pero tras el ecuador volvió a apretar, se puso segundo y comenzó a cerrar la diferencia con el de San Sebastián de los Reyes. Le presionó en las últimas vueltas, y cuando se preparaba la batalla, Martín cometió un error ante el empuje del #1, yéndose al suelo en la penúltima vuelta. Así, le sirvió en bandeja la victoria a Bagnaia, que se va de vacaciones como nuevo líder de la general, con 10 puntos de ventaja.

El turinés confesó que su rival por el título este año y también en 2023 era más rápido, pero logró ganar en un circuito en el que aún no lo había hecho: "Estoy muy contento, porque aquí en Sachsenring nunca había ganado y es una carrera donde no me sale todo perfectamente bien. Hoy Jorge también era más rápido que yo. Solamente he intentado entender bien la carrera y gestionar muy bien el neumático trasero", empezó diciendo.

"Sabía que si Alex Márquez me adelantaba podía ser un problema, así que he intentado gestionar la situación con él, y cuando quedaban 15 vueltas o poco más he empezado a tirar otra vez fuerte. Sabía que iba a ser difícil, los últimos 10 giros lo han sido de verdad, porque Martín estaba rodando a un ritmo increíble. Sabía que yo era más rápido en el tercer sector y que iba a cerrar la diferencia en la curva 12 e iba a adelantarle", siguió.

Además, Bagnaia confesó que también tuvo problemas en el punto en el que se cayó Martín, y que creía que iba a haber traca final en el último giro: "La vuelta anterior a que él se haya caído, yo me he ido un poco largo en la curva 1 porque la moto se movía mucho de delante. Y la vuelta siguiente se ha caído. Pero estaba haciendo un trabajo increíble. Lo he intentado todo para cerrar la diferencia, creo que en la última vuelta iba a haber una buena lucha".

"Pienso que él lo estaba dando todo, pero yo tenía un poco más en entrada en curva. Pienso que sí, iba a haber pelea, pero no lo sé perfectamente. Lo estaba intentando y pensaba que iba a cerrar ese 'gap'", detalló, por más que el #89 partiera como favorito.

Por último, el piamontés destacó el estilo de pilotaje del madrileño en Alemania: "Jorge sabe girar más la moto en medio de la curva, pero aquí lo hacía más. Yo intentaba no deslizar de atrás, porque quería seguir con el mismo ritmo y con la misma tracción. Era increíble, estaba derrapando y no perdía tracción. En la curva 7 lo hacía perfecto. He entendido cómo hacerlo, pero no me salía. Ahí marcaba la diferencia, y en las curvas de izquierdas le salía mejor", remachó un Bagnaia que celebró varias cosas este domingo, y que se casará en este parón veraniego: "Hoy eran mis 200 grandes premios y mi victoria 24 con Ducati, no me acordaba. Y ha sido mi última victoria como soltero, me voy a casar".