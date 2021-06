Martín: “Soy competitivo pese a la lesión y espero poder acabar la carrera”

Martín sufrió una caída terrorífica en Portimao, y se perdió las siguientes tres carreras tras pasar por el quirófano para una triple operación.

Este viernes reapareció en el Gran Premio de Catalunya y en su segunda jornada de trabajo admitió “tener agujetas por todos lados”.

“Ha sido un día positivo, hemos mejorado casi un segundo el tiempo de ayer. Estoy en tiempos decentes, así que estoy siendo competitivo incluso con las lesiones”, valoró el piloto de Pramac-Ducati.

Martín fue quinto en la Q1, a tres décimas del corte, llegando a la clasificación tras sufrir una caída en el cuarto entrenamiento libre.

“He tenido la caída en el FP4 cuando estaba probando una cosa que nos iba bien. En la qualy, con el cambio del mono me he puesto un poco nervioso, pero ha ido bien. No estoy el último”, como se temía.

Ahora lo importante para el madrileño es ver si logra acabar la carrera de este domingo.

“La carrera de mañana es un entrenamiento para coger sensaciones e intentar acabar dando las máximas vueltas posibles con un ritmo decente. El objetivo es acabar la carrera, sobre todo por el equipo. Es mejor estar rodando en la pista que viéndolo desde casa”, dijo en referencia a la posibilidad de no salir.

“Tengo muchas agujetas, me he despertado súper dolorido, tengo hora para el masajista esta tarde y ganas ya de que llegue”, dijo entre risas.

Jorge habló sobre los cambios que estaba probando cuando se fue al suelo.

“No consigo estabilizar la moto, hemos hecho una modificación que teníamos prevista para Portimao y que nos ha ido bien y seguramente lo dejaremos para el resto del año porque nos permite tener una moto más estable”.

“Cuando encontramos el agarre, la moto se vuelve nerviosa y se mueve mucho. Lo que buscamos es que no se mueva porque es imposible controlarla, aunque perdamos un poco de grip, más con la lesión. Es un pasito que hemos dado y nos ayudará en las siguientes carreras”, zanjó Martinator.

Las fotos de la reaparición de Jorge Martín en el GP de Catalunya 2021 de MotoGP

Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 3 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 4 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 5 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 6 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 7 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 8 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 9 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 10 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 11 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 12 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 13 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 14 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 15 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 16 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 17 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 18 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 19 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 20 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo 21 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 22 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 23 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 24 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 25 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 26 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 27 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 28 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 29 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images