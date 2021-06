Martín: “Va a ser difícil poder acabar la carrera”

El piloto madrileño se ha estado preparando a conciencia desde que se lesionó e incluso retrasó su reaparición un semana para hacerlo con más garantías. Sin embargo, ni eso ha podido impedir que Martín tuviera una jornada difícil.

El rookie arrancó el día dando 12 vueltas y acabando en una destacada 12ª plaza en el FP1. Por la tarde, las cosas se pusieron más duras y terminó último, a más de dos segundos del mejor tiempo marcado por Johann Zarco.

"Contento porque no estamos más lejos después de un mes y medio parado. Las sensaciones con la moto han sido muy buenas desde el principio. Podría esperar a estar al 100% para volver, pero no sabes si estás al 100% hasta que vuelves. He cogido otras motos y me he encontrado perfecto, pero la MotoGP es otra historia. Por eso hoy he sufrido En el FP1 estaba el 12º. En el FP2 he intentado trabajar más en ritmo, en entender la goma media. No estaba tan lejos de ritmo. En la última vuelta venía muy competitivo, pero casi tengo un highside y he decidido parar en boxes", resumió el #89.

"Volver aquí es increíble. En el FP1 casi me entran ganas de llorar, porque poder hacer una vuelta detrás de Márquez y aguantar ese ritmo es algo increíble después de tanto tiempo parado. Estoy contento de estar de vuelta sobre todo por el equipo. Me estoy tomando las carreras más como un entreno, porque al final es mejor estar aquí aunque haga siete vueltas que estar en casa. Cada día cuenta, sobre todo a largo plazo. Intentaré acabar a un ritmo decente".

Martín no dio más de siete vueltas seguidas en ninguna tanda y el reto para él será cruzar la meta el domingo.

"Creo que no estoy lejos, pero será difícil acabar la carrera porque después de siete vueltas lo veo complicado, aunque espero mejorar estos días. Va ser difícil que acabe. No estoy al 100% y después [de siete vueltas] estoy por debajo. Intentaré sufrir un poco, pero si veo que se me va de las manos pararé y a recuperar para la siguiente", comentó.

Al campeón de Moto3 de 2018 se le vio en el box sin quitarse los guantes y haciendo gestos. Le preguntaron por qué lo hacía.

"Mejor no tocar. Llevo un vendaje que en cuanto me quito el guante se me va entero. Tengo una sola bala, meto el guante y ya no me lo quito. El vendaje me ayuda, pero estoy convencido de que me va a costar. Aún así he hecho siete vueltas en tiempos no tan lejos de pilotos competitivos", explicó.

Para Martín, que solo disputó los dos grandes premios en Qatar y los entrenamientos en Portugal, en Barcelona es la primera vez que corre con público en MotoGP.

"Ha sido bonito al acabar el FP1 poder saludar a la gente. En el FP2 no lo he visto porque he tenido un susto y he decidido parar antes de tiempo. Con ganas de que vaya a más, que dentro de poco el COVID esté erradicado y ver las gradas llenas", zanjó.

Las fotos del regreso de Jorge Martín en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

