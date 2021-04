El piloto de Pramac fue una de las sensaciones de la primera carrera del curso, logrando una salida meteórica y luchando entre los primeros durante casi diez vueltas. Al final, sin embargo, el español solo pudo ser 15º.

Para Jorge Martín, esta nueva oportunidad en Qatar ha de servir para no cometer los mismos errores y tratar de acabar en el top 10.

“Afronto el fin de semana con muchas ganas, después de haber estado peleando con los de delante y haber aprendido muchas cosas de ellos, estoy con mucha más confianza de cara a este gran premio”, explica Martín en la previa del GP de Doha.

Pese a su aclamada actuación en el debut en MotoGP, el de San Sebastián de los Reyes (Madrid) no está del todo contento con la carrera del pasado domingo.

“Creo que perdí mucho tiempo en general por errores míos, también me toqué con (Stefan) Bradl, me echó fuera y perdí mucho tiempo. Creo que tengo seis o siete segundos que me dejé por fallos y si los puedo recuperar simplemente no cometiendo errores en esta carrera creo que puedo luchar por estar mucho más adelante, seguramente entre los diez primeros”, valoró el madrileño.

En general, tras los test y entrenamientos del fin de semana, Ducati parecía intocable en Qatar, eran los grandes favoritos, algo que en carrera no pudo plasmar en la pista.

“El tema favoritos a mí no me incumbe porque no estoy entre ellos. La Ducati se vio que es una gran moto, porque tanto Zarco como Bagnaia, como Miller, aunque al final consumió mucha rueda pero es claro candidato al título, hicieron una gran carrera. Por lo que a mí respecta, tengo mucho margen, necesito conocer más la moto, solo hace tres semanas que me subí por primera vez, ya es muchísimo estar peleando con los de delante y luchando por hacer un décimo, es muy bueno. Simplemente viendo cómo fue la carrera, sin los errores creo que hubiera estado a nueve segundos de la cabeza, no está nada mal. La clave es no cometer errores”.

Martín, durante el primer gran premio del curso llegó a superar los 360 km/h con su Ducati y esta misma semana, el probador de la marca, Michele Pirro, aseguró que la moto puede llegar a los 400.

“Sin duda la moto puede llegar a los 400 km/h, solo nos hace falta una recta para conseguirlo, recuerdo que hace unos años Kenan Sofuoglu [ex piloto del WorldSBK] marcó un récord con esas velocidades, pero al final es solo en recta y eso no te sirve de nada ni tiene mucho mérito. Pero está claro que si siguen aumentando la potencia al final lo lograremos en un circuito de velocidad, es increíble lo rápido que llegamos a ir”.

Durante esta semana, los miembros del paddock de MotoGP que recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en los test, están recibiendo la segunda dosis, algo que ha producido algunos casos de reacción, ya sea con fiebre u otros síntomas.

“Personalmente, me pusieron la segunda vacuna ayer (miércoles) y la verdad es que no he tenido ningún problema, me dolió un poco la cabeza esta mañana, pero estoy perfecto y listo para darlo todo”, indicó.

Por último, Martín admitió que tiene ganas ya de dejar de rodar en Qatar.

“Se hace pesado, sobre todo tras dos test y dos carreras, se está haciendo un poco largo, pero ya solo quedan tres días. Lo positivo es que cada vez que salgo a pista mejoro y tengo que aprovecharlo. Cuando llegue a otras pistas en las que no he rodado con la MotoGP, seguramente me costará más, así que tengo que aprovechar que conozco bien la pista para hacer un buen resultado”, zanjó.

Las fotos del debut de Jorge Martín en MotoGP en el GP de Qatar 2021

Jorge Martin, Pramac Racing 1 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 2 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 3 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 5 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 6 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 7 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, 8 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, 9 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 10 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 11 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 12 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 13 / 44 Foto de: Pramac Racing Jorge Martín, Pramac Racing 14 / 44 Foto de: Pramac Racing Jorge Martín, Pramac Racing 15 / 44 Foto de: Pramac Racing Jorge Martín, Pramac Racing 16 / 44 Foto de: Pramac Racing Jorge Martín, Pramac Racing 17 / 44 Foto de: Pramac Racing Jorge Martín, Pramac Racing 18 / 44 Foto de: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing, Qatar 19 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Qatar 20 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 21 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 22 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 23 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 24 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 25 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 26 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 27 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 28 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 29 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 30 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 31 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 32 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 33 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 34 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 35 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 36 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 37 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 38 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 39 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 40 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 41 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 42 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 43 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 44 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images