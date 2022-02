Martín: "Bastianini está un poco obsesionado, pero mi guerra no es contra él"

Cargar el reproductor de audio

Tras cerrar una brillante temporada 2021 de debut en la categoría reina al manillar de una Ducati oficial de fábrica en el equipo Pramac, Jorge Martín apunta como claro candidato a acompañar, en 2023, a Pecco Bagnaia en la formación oficial de la casa de Borgo Panigale.

Sin embargo, al corredor español le está saliendo una dura competencia con Enea Bastianini, encuadrado en el equipo Gresini y con una Desmosedici GP21, la moto que usó el pasado año Martín y que está, ahora mismo, más afinada que la moto de 2022. El italiano tratará de aprovechar esta situación, sobre todo en las primeras carreras del año, para jugar sus cartas. "El objetivo es ser piloto oficial" el próximo año, soltó Bastianini este domingo, tras liderar los test de Sepang.

A Martín, esta campaña que empieza a detectarse en los medios italianos presionando para que sea Bastianini el elegido, no le aparta de su rumbo.

"Intento estar un poco alejado de estos temas. Me he dado cuenta que Enea, desde la presentación del equipo, está diciendo que soy su objetivo y parece que está un poco obsesionado con el tema, pero personalmente se el potencial que tengo, se lo que hice el año pasado y se lo que puedo llegar a hacer, no tengo problema", dijo cuando le preguntó Motorsport.com.

"Estoy centrado en mi trabajo y en intentar sacar el potencial de esta nueva moto y si lo consigo estaré peleando delante".

Una de los grandes éxitos de Ducati en la era post Dovizioso ha sido crear un grupo de jóvenes pilotos con mucho talento y muy buena sintonía. Una guerra abierta entre tantos pilotos podría llegar a afectar al buen ambiente que reina entre los pilotos de la marca.

"No creo, sinceramente es un tema que me preocupe. Obviamente está yendo rápido, tiene una moto (la GP21) que está funcionando desde el principio, eso ya lo sabemos, y eso no va a cambiar".

"Está claro que va a existir esa presión, la presión que va a tener Jack Miller, la presión que va a tener Enea, pero estoy muy tranquilo, no creo que ni mi pelea sea contra Enea ahora mismo, espero que la relación siga igual".

El hecho de que Bastianini tenga desde el principio una moto que funciona, mientras que los oficiales necesiten un proceso de ajustar la nueva GP22, puede jugar a favor del italiano, sobre todo en las primeras carreras, cuando se empiecen a tomar decisiones.

"En cuanto a tiempos puedes demostrar más ahora con la moto antigua, pero creo que la nueva tiene más potencial, solo necesitamos encontrar el punto, es solo el segundo día y no hemos tenido mucho tiempo. Nos falta encontrar agarre atrás, seguro que en Indonesia tendremos tiempo de trabajar y encontrar cosas para ser más fuertes que el año pasado, que es el objetivo", zanjó el de San Sebastian de los Reyes.

