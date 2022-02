Bastianini: "El objetivo es ser piloto del equipo oficial Ducati"

Cargar el reproductor de audio

Tras una temporada de debut en la clase reina en la que dejó a más de uno con la boca abierta logrando dos podios con una Ducati 2019, la más antigua de la parrilla, del equipo Avintia, Enea Bastianini se prepara para afrontar su segundo curso entre los grandes en una nueva estructura, la de Gresini, y con una moto mucho mejor, la Desmosedici GP21, la moto con la que Pecco Bagnaia logró luchar por el título hasta casi el final de la temporada pasada, en la que fue subcampeón del mundo, y que ganó hasta siete carreras en manos del italiano, Jack Miller y Jorge Martín.

Un prototipo totalmente desarrollado que permitió al chico de Rimini liderar los primeros test de pretemporada en Sepang, pasando por delante de las flamantes GP22 del propio Pecco, que fue sexto, o de Martín, que acabó tercero en la hoja de tiempos.

"La moto de 2021, comparada con la del 2019, es mucho más fácil de pilotar, porque con la moto del año pasado tenía mucho rebote siempre, en todos los circuitos, perdonaba menos los errores", explicó Bastianini nada más terminar la segunda jornada de entrenamientos en Sepang.

El italiano se lamentó, sin embargo, de un error que le impidió mejorar aún más su tiempo de vuelta rápida.

"Me he ido un poco largo en la última curva cuando venía para bajar al 1.57, era posible, pero no pude lograrlo", dijo el italiano, cuyo mejor tiempo fue de 1.58.131, por debajo del récord de la pista.

"Hemos dado un gran paso adelante, pero sobre todo ahora puedo ser rápido solo salir a pista, mientras que con la moto del año pasado siempre me llevaba un tiempo coger la velocidad. También tengo más experiencia, he trabajado mucho este invierno en mis puntos débiles", apuntó.

Además de la experiencia, Bastianini destacó que “el año pasado en cada entrenamiento la moto era diferente, este año desde los test de Jerez siempre que he salido a pista la moto ha sido igual”, para destacar la fortaleza de la máquina.

"También es más consistente y más rápida. Puedes salvar cualquier error y la moto es estable. Esto es realmente muy positivo", subrayó.

Aunque no lleva la misma moto que los pilotos oficiales, Enea se fija en los datos de sus compañeros de marca para mejorar

"Cuando veo los datos, cuando veo a Jack, Pecco o Jorge Martín, entiendo que tengo que mejorar en el medio de la curva", señaló. "Mi estilo siempre fue ser rápido en las curvas, soy agresivo en la entrada, sobretodo. Pero con esta moto, el verdadero potencial está en la fuerza del motor y tengo que ser más rápido a la salida de la curva".

Bastinini es consciente de que las decisiones de contratos para la temporada 2023 se van a tomar en los primeros meses del año, y que eso le puede dar una ligera ventaja en términos de contar con una moto ya hecha.

"Por el momento no hay una gran diferencia entre las dos motos, son parecidas. La 2022 tiene un nuevo motor, pero el de la 2021 ya es bueno. A corto plazo puede ser una ventaja, pero solo algunas carreras, luego será diferente, el equipo oficial trabaja mucho, Gigi es un tipo increíble", dijo en referencia al ingeniero Dall’Igna.

Enea admitió que liderar los test “es un gran estimulo para mí y para el equipo, estamos muy motivados pero tranquilos, porque no tenemos presión ya que no somos un equipo oficial. Esto puede ser una ventaja para mí", dijo antes de asegurar: "Aunque obviamente mi objetivo es ser piloto del equipo oficial Ducati", que se apresta a renovar a Bagnaia y deberá decidir quién le acompaña en 2023, y la lista de candidatos no es corta.

