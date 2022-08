Cargar el reproductor de audio

Durante la primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña, el colín de la Ducati de Jorge Martín y Enea Bastianini apareció con un juego de cuatro aletas nunca antes vistas, un nuevo invento de la factoría de ideas de Borgo Panigale que, sin embargo, no fueron del agrado de Jorge Martín.

"Parece un dragón", dijo entre risas el español cuando le preguntaron por la figura estética de esas protuberancias.

"No son solo las alas traseras, hemos probado el carenado nuevo entero, solo que la parte delantera no cambia tanto. El objetivo es ganar la velocidad que hemos perdido con el carenado nuevo, que es más ágil pero nos hace perder en ese aspecto. Estamos analizando a ver si funciona mejor", explicó Jorge.

Sobre qué pueden aportar o hacer ganar esas alas traseras, de momento no hay datos.

"Aún no sé que me aportan, pero en Ducati piensan que es mejor y que aumenta el rendimiento. Personalmente no sé hasta que punto, la verdad es que en el ataque al tiempo no me encontraba cómodo, no me venía fácil. Cuando hay una cosa nueva tiene que ser o mejor o peor, no hay que darle más vueltas. Hay que analizar bien pero creo que volveré al carenado estándar", descartó la novedad.

En Ducati han tenido el tacto de dar el mismo material a Enea y Jorge, inmersos en la batalla para subir al equipo oficial, con la finalidad de que no haya suspicacias, aunque es sospechoso que no lo haya probado nadie más.

"Viendo que no lo ha probado el equipo oficial es un poco raro, la verdad es que esperaba que lo probaran más pilotos, ahora para mí es difícil saber cómo voy a salir mañana. Pero bueno, espero que no hagan muchas pruebas y que se centren en lo que se tienen que centrar", exigió en referencia a Ducati.

Martín ha podido recuperarse, durante el verano, de la lesión en la mano operada.

"Me he encontrado muy bien físicamente, sobre todo al inicio del FP2, luego nos hemos perdido con las pruebas, pero espero volver mañana al sitio y espero ser competitivo", en la clasificación.

Martín asegura que no sabe si el año que viene va a estar en el equipo oficial, por más que muchos creen que la decisión ya está tomada.

"Realmente no sé en qué equipo voy a correr el próximo año, me gustaría saberlo. Es una decisión que tomará Ducati después de Austria. No me genera tensión ni presión. Seguramente no ir de rojo el año que viene me defraudaría un poco, creo que es un paso que me toca y que debo hacer, pero si no se da habrá que dar lo máximo con el mismo material en Pramac Racing Ducati. Sencillamente pienso que es un paso que debo hacer".

Por último, le plantearon si la estrategia del Ducati Team de crear esta competición entre él y Enea es lo más inteligente.

"Prefiero no entrar en eso. En Ducati son suficientemente inteligentes para entender quién es el mejor para ese puesto", zanjó.

