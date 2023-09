Martín: "La quinta posición no es lo que me esperaba"

Una salida de pista cuando luchaba por las posiciones de podio en el grupo de cabeza condenaron la carrera de Jorge Martín este sábado en el Circuit de Barcelona, donde acabó quinto, a más de cuatro segundos del ganador, su amigo Aleix Espargaró, que sometió con su Aprilia al líder del Mundial, Pecco Bagnaia.

Pese al triunfo de Aleix, el actual campeón del mundo sumó un buen puñado de puntos ampliando la ventaja al frente de la general, respecto a Martín, hasta los 66 puntos, una distancia cada vez más holgada.

Martín, que partía desde la segunda fila de la parrilla (5º) estuvo en las primeras vueltas en la batalla por las primeras posiciones, hasta que un error le dejó sin opciones de podio.

"La salida fue bien", introdujo el de Pramac-Ducati al final del día, no en vano llegó a colocarse segundo cuando se apagó el semáforo.

"Pero puede que fuera un poco más conservador de la cuenta", admitió, después de ser rebasado por las Aprilia.

El problema llegó cuando intentó recuperar la posición con Maverick Viñales.

"Intenté recuperar la posición, pero estuve a punto de llevármelo por delante y tuve que dejar ir los frenos e irme largo", explicó la maniobra para esquivar a Aleix.

Martín se fue largo, recorrió un buen número de metros por la escapatoria de asfalto y cuando regresó a la trazada lo hizo ya muy lejos de los que estaban delante.

"Al cortar, tuve que perder un segundo y, con ello, cuatro posiciones", dijo.

Martín, que este año no ha logrado todavía ninguna pole y que no es la primera vez que, estando con los de delante, pierde posiciones por un error, acabó la jornada algo desencantado.

"La quinta plaza no es lo que esperaba. Pero cuando vas detrás de otro piloto es muy complicado. La moto de Viñales me aspiró", explicó sin buscar en ello una excusa. "Fue un error mío porque no anticipé que la moto de delante me absorbería como lo ha hecho".

Pese a todo, el madrileño se ha visto mejor este sábado en Barcelona que en el arranque del gran premio el viernes.

"Estoy contento con el paso adelante dado respecto de ayer, aunque en cualquier caso no habría podido luchar por el triunfo, porque Aleix está aquí a otro nivel", zanjó.

