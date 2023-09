Quartararo: "No puedo luchar y es frustrante; no disfruto sobre la moto"

Las prestaciones del campeón del mundo de 2021 no fueron, ni por asomo, las acostumbradas por él en un circuito que siempre le ha ido bien y en el que, sin ir más lejos, ganó el pasado año. Un error en la salida le dejó sin las pocas opciones que tenía de hacer una buena carrera, aunque Fabio Quartararo no quiso buscar excusas y admitió que "nada hubiera cambiado" sin la salida de pista de la primera vuelta.

"No sé ni por dónde empezar", dijo cuando le preguntaron cuál había sido el problema.

"Hice una buena salida, pero nos falta potencia. Cuando llegué quinto a la primera curva, frené muy tarde. Quería intentar algo, pero no podía parar la moto. He estado a pocos centímetros de golpear a otro piloto. Tuve que soltar los frenos y seguir recto", dijo.

"Ha sido más difícil de lo que esperaba, sobre todo hoy, porque el año pasado el viernes no fue fácil, creo que acabamos 11º. Esperaba que hoy estuviéramos mejor, pero esta mañana no ha sido así. Nos ha costado mucho. Con mi estilo de conducción, es difícil cuando hay poco agarre. Tengo que ser un poco más suave", explicaba.

"Intento sobrepilotar demasiado cuando hay resultados así", añadió, admitiendo que tiene "un poco más de dificultad" que Franco Morbidelli cuando hay poco agarre. "Intento frenar un poco más tarde, para ser más rápido, pero la moto no me lo permite. Cometo errores y no soy suave con mi pilotaje. Ha sido un día en el que no he estado en armonía con la moto y es una pena porque durante todo el fin de semana hemos estado probando miles de cosas para encontrar una solución", valoró.

"Me gustaría, por una vez, probar algo que funcione pero, aparentemente, todo lo que probamos no funciona", se lamenta. "Intentamos encontrar cosas que no están en la moto. Llevo tres o cuatro años estancado y no hemos conseguido encontrar algo que funcione mejor. Es un poco frustrante, pero desgraciadamente es así", se lamentó el galo, que no encontró el ritmo en ningún momento. "Es realmente difícil. No tenemos feeling con la moto, ese es el problema. Normalmente, hay un punto en el que realmente cuesta en un circuito, pero aquí, no sé ni por dónde empezar: cuesta frenar, cuesta acelerar, cuesta el ángulo. Es difícil dar una respuesta al equipo. No vamos a decir que estamos perdidos, pero casi".

Como Marc Márquez, con problemas similares en Honda, Fabio intenta no mirar tanto el resultado como la conducción.

"Eso es lo que intento hacer, pero al final no se trata de la clasificación. Ves a gente delante durante dos vueltas y luego ya no los ves más. Conozco mi potencial en esta pista, conozco mi potencial en general, pero no tengo la potencia sobre la moto para luchar con ellos. No puedo pelear y eso es más frustrante que la posición en la que termino, porque no estoy disfrutando encima de la moto y eso es principalmente lo que busco, disfrutar sobre la moto", zanjó el de la Costa Azul.